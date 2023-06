Reprezentant Polski podjął decyzje. Zostaje w dobrze mu znanym miejscu

Choć sezon PlusLigi już się zakończył, to kluby ogłaszają właśnie transfery na kolejne rozgrywki. Często wielkim wzmocnieniem jest już zatrzymanie gwiazdy w zespole. Tak też się dzieje w Aluron CMC Warcie Zawiercie, która postanowiła przedłużyć kontrakt z kluczową postacią zespołu.

Bartosz Kwolek przedłużył kontrakt z Wartą Zawiercie

Klub z Zawiercia, który zakończył miniony sezon PlusLigi na czwartym miejscu, ogłosił przedłużenie kontraktu z Bartoszem Kwolkiem. Pochodzący z Płocka przyjmujący był kluczowym elementem układanki Michała Winiarskiego. Wraz z Urosem Kovaceviciem tworzył duet przyjmujących, który mocno dawał się we znaki rywalom. Nie wiadomo jak potoczy się przyszłość Serba. Według doniesień mediów ma on przenieść się do Uralu Ufa. Jest już jednak pewne, że Warta może liczyć na Kwolka.

– Bardzo się cieszę, że kolejny sezon będę mógł spędzić w drużynie z Zawiercia. Moje sportowe cele pokrywają się z tymi, które wyznacza sobie cała ekipa. I bardzo chcę je spełniać. Mam prośbę do kibiców, aby nadal mocno wspierali nas w nowym sezonie, a my znowu damy z siebie 110% – powiedział Bartosz Kwolek dla klubowych mediów zespołu z Zawiercia.

Kariera siatkarska Bartosza Kwolka

Przyjmujący reprezentacji Polski znalazł się w szerokim składzie Nikoli Grbicia na Ligę Narodów 2023, lecz nie ma go w drużynie na drugi turniej fazy zasadniczej w Rotterdamie. Na jego pozycji panuje niezwykle wymagająca rywalizacja.

Kwolek wchodził do piłki seniorskiej jako utalentowany junior Jastrzębskiego Węgla i SMS-u Spała. W 2016 roku podpisał kontrakt z AZS-em Politechniką Warszawską, z którą (pod różnymi nazwami klubu) był związany aż do ubiegłego roku. Przyjmujący jest mistrzem świata z 2018 roku i wicemistrzem z poprzedniego sezonu.

