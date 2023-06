Siatkarz odszedł z Projektu Warszawa. Transfer wewnątrz PlusLigi

Mateusz Janikowski po pięciu latach postanowił opuścić Projekt Warszawa. Siatkarz swoją karierę juniorską rozpoczął w KS Metro Warszawa, gdzie występował w latach 2011–2014. Stamtąd przyjmujący przeniósł się do AZS Politechnika Warszawska, skąd po dwóch latach powrócił do poprzedniego zespołu.

Zawodnik odchodzi z Projektu Warszawa

W 2018 roku klub Onico Warszawa pozyskał zawodnika i po roku wypożyczył go do Trefla Gdańsk. Zawodni wrócił do klubu stolicy w 2021 roku, gdzie występował do dziś. 24-latek musiał walczyć o miejsce w wyjściowym składzie z bardziej doświadczonymi siatkarzami, lecz w trudnych momentach był w stanie wejść z ławki i poderwać swój zespół do walki.

Janikowski zostaje w PlusLidze, tylko z woj. mazowieckiego trafi na Warmię i Mazury, gdzie od przyszłego sezonu będzie bronił barw Indykpolu AZS Olsztyn.

„Młody przyjmujący, który chcę pokazać maksimum swoich umiejętności. Mateusz Janikowski został nowym przyjmującym Indykpolu AZS Olsztyn – witamy w drużynie!” – czytamy w komunikacie klubu.

twitter

Mateusz Janikowski: Chciałbym dalej się rozwijać

Przyjmujący podpisał dwuletni konrtakt z klubem.

– Wybrałem Indykpol AZS Olsztyn, ponieważ jest to klub z dużą tradycją, o którym mówi się w samych superlatywach. Jest to dobre miejsce do rozwoju, w którym wielu młodych zawodników rozwinęło skrzydła. Ważna jest także dla mnie współpraca z Javierem Weberem, a ponadto Olsztyn to ładne miasto. Jeśli chodzi o cele na nowy sezon, to chciałbym dalej się rozwijać, a przede wszystkim – ogrywać się – powiedział w klubowych mediach Mateusz Janikowski.

Dotąd przyjmujący w rozgrywkach PlusLigi wystąpił w 93 spotkaniach, w których zdobył 129 punktów. W swoim dorobku ma wicemistrzostwo Polski (2018-2019) czy drugie miejsce w PreZero Grand Prix PLS 2021 (porażka w finale z… Indykpolem AZS Olsztyn).

Czytaj też:

Specjalnie oświadczenie i przeprosiny dla Wilfredo Leona. Poszło o skandaliczne słowaCzytaj też:

Michał Winiarski skomentował starcie z Polską. Padły wymowne słowa