Wyjaśniła się przyszłość Wilfredo Leona. Menedżer rozwiał wątpliwości

Wilfredo Leon powrócił do reprezentacji po tym, jak problemy zdrowotne powstrzymały go od gry w sezonie 2022. Przyjmujący od lat jest ważną postacią Sir Safety Susa Perugii, która jednak ostatni rok może zaliczyć do rozczarowujących. Agent 29-latka przekazał w mediach społecznościowych szczegóły dot. przyszłości kadrowicza.

Wilfredo Leon zakończył kolejny sezon w Sir Safety Susa Perugii. Siatkarz przywdziewa barwy klubu od 2018 roku. Pod względem sportowym ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. Klub z Umbrii wygrał jedynie Klubowe Mistrzostwo Świata. W ćwierćfinałach Serie A faworyt, który przeszedł przez fazę zasadniczą jak burza, uległ nieoczekiwanie Allianzowi Mediolan. Co więcej, marzeń o Lidze Mistrzów pozbawił ich późniejszy triumfator rozgrywek, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wilfredo Leon zostaje w Perugii Perugia nie zakwalifikowała się do żadnego z europejskich pucharów. Pomimo eliminacji w ćwierćfinale miała jeszcze szansę na starty w Pucharze Challenge, lecz porażka w meczu o 5. miejsce z Monzą przekreśliła plany. Gino Sirci, prezes klubu dokonał już zmian, rezygnując z dotychczasowego trenera Andrei Anastasiego. W jego miejsce zatrudnił Angelo Lorenzettiego, który doprowadził Trentino do złotego medalu. Nowy szkoleniowiec będzie mógł liczyć na Kamila Semeniuka, który potwierdził, że zostaje na kolejny sezon w klubie. Teraz zrobił to także Leon za sprawą swojego menedżera. Georges Matijasevic wstawił do mediów społecznościowych zdjęcie z Rotterdamu, na którym znajduje się on i urodzony na Kubie siatkarz polskiej kadry. Agent poinformował o celach Leona na najbliższe sezony. Potwierdził doniesienia, że przyjmujący nadal będzie przywdziewał koszulkę drużyny z Perugii. „Tego lata celem będzie zakwalifikowanie się na igrzyska olimpijskie i sukces na mistrzostwach Europy (28 sierpnia – 16 września na parkietach Włoch, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraela – przyp. red.)! Jeśli chodzi o klub, to wbrew wielu plotkom... Leo będzie zawodnikiem Perugii w sezonie 2023/24!” – napisał Matijasevic na Instagramie. instagram Kariera Wilfredo Leona Leon trafił do Perugii po kilku latach gry w Zencie Kazań (w międzyczasie występował okazyjnie również w Al-Rajjan). Z klubem z Umbrii cieszył się do tej pory z dwóch pucharów i trzech superpucharów Włoch, a także z trzykrotnego wicemistrzostwa Serie A. Czytaj też:

