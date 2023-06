Efekt meczu Polek z Amerykankami. Roszady na czele tabeli Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarek bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kadra, która w ubiegłym sezonie wygrała tylko cztery mecze w fazie zasadniczej VNL i nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego, teraz niemal zagwarantowała sobie udział w Final Eight w Stanach Zjednoczonych. Do pełni szczęścia pozostało rozegrać trzy pozostałe mecze fazy zasadniczej.

Polki przegrały z Amerykankami w Lidze Narodów

Polki przystępowały do turnieju w Suwon po ośmiu meczach w Antalyi i Hongkongu. W Turcji nie znalazł się żaden pogromca. W drugim mieście lepsze okazały się tylko Holenderki, które wypunktowały zawodniczki Stefano Lavariniego 3:0. Przed zmaganiami w Korei Polki zajmowały pierwsze miejsce. Mecz ze Stanami Zjednoczonymi sporo namieszał, jeśli chodzi o pozycje.

Siódma drużyna ostatnich mistrzostw świata przegrała z mistrzyniami olimpijskimi z Tokio 2:3. Polki świetnie rozpoczęły mecz, ale w następnej partii równie dobrze odpowiedziały Amerykanki. Dołożyły do tego wygrany trzeci set, a w czwartym miały nawet piłkę meczową. Ostatecznie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepsze okazały się siatkarki legendarnego Karcha Kiraly’ego, triumfując 16:14. Wygrana sprawiła, że Amerykanki objęły prowadzenie w tabeli Ligi Narodów, spychając Polki na drugie miejsce.

Tabela VNL 2023 po meczu Polek z USA

Drużyna z Ameryki Północnej legitymuje się obecnie bilansem 8 zwycięstw i 1 porażki. Polki są drugie, mając na koncie 7 zwycięstw i 2 porażki. Obie kadry mają tyle samo punktów, ale o pozycji w tabeli przesądza przede wszystkim liczba wygranych. Taki sam wynik jak Biało-Czerwone mają trzecie Niemki, które jednak przegrywają dwoma „oczkami”. Zestawienie zamykają Bułgarki, Chorwatki i Koreanki. Te ostatnie jako jedyne nie wygrały jeszcze żadnego meczu.

Tabela Ligi Narodów 2023 kobiet Lp. Reprezentacja Punkty Bilans setów Rozegrane mecze 1. Stany Zjednoczone 21 26:12 9 2. Polska 21 23:10 9 3. Niemcy 19 22:14 9 4. Turcja 19 20:8 8 5. Chiny 18 20:10 8 6. Brazylia 18 20:10 8 7. Japonia 16 19:12 8 8. Włochy 12 18:17 8 9. Kanada 13 16:17 9 10 Holandia 11 15:18 9 11. Serbia 10 16:20 8 12. Dominikana 7 16:24

9 13. Tajlandia 8 11:21 9 14. Bułgaria 8 11:22 9 15. Chorwacja 6 8:21 9 16. Korea 0 2:27 9





Czytaj też:

Słynny siatkarz krytykuje zmiany w siatkówce. „Trudno się zarządza klubem, gdy przyjadą do niego wraki”Czytaj też:

Malwina Smarzek bohaterką dużego transferu. Reprezentantka wraca do Europy