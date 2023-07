Polacy z olbrzymim sukcesem. Biało-czerwona Liga Narodów 2023

22:02 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji i wielkiego sukcesu Biało-Czerwonych.



Miłego wieczoru! To pierwsze zwycięstwo Polski w Lidze Narodów, a drugi uwzględniając Ligę Światową! 21:58 25:18. Zablokowani Amerykanie.



Polska wygrywa Ligę Narodów 2023. Zwycięstwo 3:1 24:18. As serwisowy Kaczmarka. 23:18. Kaczmarek między rękoma Amerykanów. 22:18. Jaeschke kończy po dłoni Kochanowskiego. 22:17. Defalco po dłoniach Kaczmarka. 22:16. As serwisowy Norberta Hubera. 21:16 dla Polski. Kiwka Kaczmarka. 20:16. Zepsuty serwis Śliwki. 20:15. Zepsuty serwis Russella. 19:15. Zepsuty serwis Janusza. 19:14. Kaczmarek po skosie. 18:14. Russell kończy. 18:13. Zepsuty serwis Averilla. 17:13. Blok Jaeschke na Śliwce. 17:12. Zablokowany Defalco przez Kochanowskiego. 16:12. Zablokowany Kaczmarek. 16:11. Zepsuty serwis Kaczmarka. 16:10. Zepsuty serwis Christensona. 15:10 dla Polski. Russell po skosie w Janusza. 15:9. Fornal technicznym zagraniem uderzył w róg boiska. Przerwa dla Polski. 14:9. Punkt dla USA. 14:8. Przechodząca piłka wylądowała na linii polskiej strony. 14:7 dla Polski. Defalco technicznym atakiem zaskoczył Polaków. 14:6. Śliwka po prostej. 13:6. Kończy Defalco. Przerwa dla USA. 13:5 dla Polski. Kolejny skuteczny atak Śliwki. 12:5. Śliwka po palcach Amerykanów. 11:5. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 11:4. Śliwka nie dał szans silnym atakiem. 10:4. Blok Hubera. 9:4. Blok-aut po ataku Śliwki. 8:4. Russell ze skosu. 8:3. Fornal z ciasnego skosu. 7:3. Russell ze środka. 7:2 dla Polski. Kaczmarek po palcach Andersona. 6:2. Kaczmarek atakuje piłkę koło końcowej linii boiska. 5:2. Anderson po bloku Kochanowskiego. Przerwa na życzenie Johna Sperawa. 5:1. Fornal kiwką oszukał Amerykanów. 4:1. Atak Kaczmarka po palcach Holta. 3:1. Agresywny atak Defalco. 3:0 dla Polski. Po zamieszaniu Defalco nie zdążył do piłki. 2:0. Anderson w aut. 1:0 dla Polski. Huber ze środka. 21:33 Początek IV seta. Serwuje Śliwka. Statystyki III seta.



twitter.com 21:30 25:18. Błąd linii trzeciego metra Hanesa.



Koniec II seta. Polska prowadzi 2:1. 24:18. As serwisowy Averilla. 24:17. Skuteczny atak Averilla. 24:16. Udana kontra Fornala. 23:16. Zepsuty serwis Jaeschke. 22:16. Nieporozumienie Polaków. 22:15 dla Polski. Blok Averilla na Fornalu. 22:14. Punkt dla Amerykanów, którzy dają pograć rezerwowym. 22:13. Kochanowski kończy ze środka. 21:13 dla Polski. Fornal z ciasnego skosu. 20:13. Autowy atak Andersona. 19:13. Tomasz Fornal obił ręce Russella. 18:13. Piłka rzucona przez Polaków. 18:12. Zablokowany Russell. 17:12. Śliwka po ciasnym skosie. 16:12 dla Polski. Russell przedostał się między rękoma Kaczmarka. 16:11. Atak Hubera ze środka. 15:11. Blok-aut śliwki. 15:10. Kaczmarek z technicznym zagraniem. 14:10. Anderson po prostej. 14:9. Kaczmarek po plecach Defalco. 13:9. Kiwka Defalco. Druga przerwa dla USA. 13:8. Punkt dla Polaków. 12:8. Zepsuty serwis Russella. 11:8 dla Polski. Anderson pewnie pokonał rywali atakiem z prawej. 11:7. Zepsuty serwis Andersona. 10:7. Zepsuty serwis Śliwki. 10:6 dla Polski. Huber kończy akcję po przechodzącej piłce. Przerwa dla USA. 9:6 dla Polski. Kiwka Kaczmarka na Russellu. 8:6. Autowy atak Russella. 7:6 dla Polski. Atak Kaczmarka kończy długą wymianę. 6:6. Zepsuty serwis Janusza. 6:5. Atak z wyskoku Kaczmarka bez bloku rywali. 5:5. Podwójna piłka Hubera. 5:4 dla Polski. Atak Fornala z drugiej linii. 4:4. Holt z mocnym atakiem ze środka. 4:3 dla Polski. Zablokowany Russell przez Kochanowskiego. 3:3. Kochanowski nie dał szans atakiem ze środka. 3:2 dla USA. Zepsuty serwis Kaczmarka. Statystyki II seta.



twitter.com 2:2. Atak Kaczmarka po palcach Amerykanów. 2:1 dla USA. Blok-aut Kaczmarka. 1:1. Autowy atak Kaczmarka. 1:0 dla Polski. Piłka odbija się od nogi i ląduje poza boiskiem Polaków. 21:05 Początek II seta. Serwuje Anderson. 20:59 26:24 dla USA. Blok na Tomaszu Fornalu.



Koniec II seta. Remis 1:1 25:24 dla USA. Smith z krótkiej kończy akcję. 24:24. Zepsuty serwis Holta. 24:23. Blok-aut Kaczmarka po ataku Russella. 23:23. Huber ze środka. 23:22. Holt po bloku Hubera. 22:22. Kaczmarek po prostej. 22:21 dla USA. Zepsuty serwis Fornala. 21:21. Zepsuty serwis Smitha. 21:20 dla Stanów Zjednoczonych. Defalco po ciasnym skosie. 20:20. Autowy atak Wilfredo Leona. 20:19 dla Polski. Kochanowski zahaczył o Russella. 19:19. Blok-aut Kaczmarka. 19:18 dla Polski. Kaczmarek po palcach Amerykanów. Anderson nie zdążył już dobiec do piłki. 18:18. Russell po palcach Polaków. 18:17. Smith ze środka. 18:16 dla Polski. Śliwka z prawej strony obok rąk Smitha. 17:16. Autowy atak Śliwki. 17:15. Zablokowany Anderson przez Hubera. Czas dla Grbicia. 16:15. As serwisowy Defalco. Uraz Mateusza Bieńka. Wchodzi Norbert Huber 16:14. Russell na cofniętym bloku. 16:13. Zablokowany Russell. 16:12. Zmieścił się Jaeschke między rękoma Polaków. Przerwa dla USA. 16:11. Kaczmarek po bloku. 15:11. Zepsuty serwis Christensona. 14:11. Holt pewnym atakiem w Kaczmarka. 14:10 dla Polski. Kaczmarek przecisnął się z atakiem pomiędzy Defalco i Holta. 13:10. Defalco między rękoma Polaków. 13:9. Leon na pojedynczym bloku. 12:9. Zepsuty serwis Bieńka. 12:8. Autowy atak Jaeschke. 11:8. Kaczmarek nie dał szans Amerykanom. Atak w sam róg boiska. 10:8. Smith hakiem oszukał Polaków. 10:7. Śliwka zaatakował z prawej strony bez rąk rywali. 9:7. Anderson kończy mocnym atakiem. 9:6 dla Polski. Psuje serwis Defalco. 8:6. Jaeschke z drugiej linii kończy długą wymianę. Przerwa dla Stanów Zjednoczonych. 8:5. As serwisowy Kochanowskiego. 7:5. Autowy atak Holta. 6:5 dla Polski. Anderson nie przebił piłki między antenkami. 5:5. Dotknięcie siatki przez Polaków. 5:4 dla Polski. Śliwka atakuje z drugiej linii. 4:4. Holt ściągnął piłkę po kiwce Leona. 4:3. Defalco obił piłkę o ręce Polaków. Statystyki I seta.



twitter.com 4:2. Kochanowski ze środka. 3:2. Jaeschke po skosie. 3:1. Anderson zatrzymany blokiem. 2:1 dla Polski. Bieniek ze środka. 1:1. Defalco po palcach Bieńka. 1:0 dla Polski. Zepsuty serwis Defalco. 20:29 Początek II seta. Serwuje Śliwka 20:25 25:23. Zepsuty serwis Defalco.



Koniec I seta. Polska prowadzi 1:0 Przerwa na żądanie Grbicia. 24:23. Zablokowany Kaczmarek przez Holta. 24:22. Defalco sprytnie okiwał Śliwkę. 24:21. Kaczmarek po bloku rywali. 23:21. Zepsuty serwis Leona. 23:20 dla Polski. Zepsuty serwis Smitha. 22:20. Smith skutecznie ze środka. 22:19. Przejście Smitha za linię siatki. 21:19. Leon celnie w linię boiska. 20:19. Techniczny atak Andersona. 20:18. Smith odpowiedział atakiem ze środka. 20:17. Skuteczny atak ze środka Bieńka. 19:17. Zepsuty serwis Śliwki. 19:16. Bieniek zahaczył o Holta. 18:16 dla Polski. Blok na Łukaszu Kaczmarku. 18:15. As serwisowy Marcina Janusza. 17:15. Zepsuty serwis Defalco. 16:15. Jaeschke zahaczył o blok Polaków. 16:14 dla Polski. Holt ze szybkim atakiem ze środka. 16:13. Atak po mocnym wyskoku Śliwki. 15:13. Wbił piłkę w boisko Defalco. Druga przerwa dla Amerykanów. 15:12. Kolejny as serwisowy Leona. 14:12. As serwisowy Leona. 13:12 dla Polski. Autowy atak ze środka Jaeschke. 12:12. Anderson atakuje po palcach Leona. 12:11. Smith z pierwszego tempa. 12:10. Łukasz Kaczmarek po prostej. 11:10. Zepsuty serwis Bieńka. Przerwa na żądanie Johna Sperawa. 11:9. Blok na Andersonie. 10:9 dla Polski. Leon z lewej strony nie dał szans rywalom. 9:9. Jaeschke na pojedynczym bloku atakuje po skosie. 9:8. Bieniek po palcach Smitha. 8:8. Anderson po palcach Śliwki. 8:7 dla Polski. Śliwka uderzył pomiędzy Defalco i Shojiego. 7:7. Zepsuty serwis Kochanowskiego. 7:6 dla Polski. Śliwka po rękach Holta. 6:6. Autowy atak Śliwki. 6:5. Defalco na kontrze po polskim bloku. 6:4. Jaeschke wbił piłkę z drugiej linii. 6:3. Błąd w ataku Defalco. 5:3. Kaczmarek po palcach Defalco. 4:3. Zepsuty serwis Kaczmarka. 4:2 dla Polski. Znów Kaczmarek sposobem oszukał rywali. 3:2. Kiwka Smitha. 3:1. Kontra na pojedynczym bloku Kaczmarka. 2:1 dla Polski. As serwisowy Bieńka. 1:1. Łukasz Kaczmarek kiwa niczym Śliwka. 1:0 dla USA. As serwisowy Andersona. 20:01 Zaczynamy spotkanie. Serwuje Anderson. Wyjściowy skład Amerykanów: Christenson, Anderson, Holt, Smith, Defalco Jaeschke, Shoji Wyjściowy skład reprezentacji Polski: Janusz, Kaczmarek, Kochanowski, Bieniek, Śliwka, Leon, Zatorski. 19:47 Dzień dobry. Witamy z relacji live z finału Ligi Narodów pomiędzy Polską a USA.

Reprezentacja Polski siatkarzy już zapewniła sobie medal Ligi Narodów 2023, sprawiając, że po raz pierwszy historii biało-czerwony volley może pochwalić się krążkami tej imprezy zarówno w przypadku pań, jak i panów. Zawodnicy Nikoli Grbicia powalczą o złoto z Amerykanami, z którymi ostatnio poszło im bardzo słabo.

Polska przed szansą na złoto VNL 2023

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przystępowała do turnieju finałowego w Gdańsku z pierwszego miejsca. To sprawiało, że teoretycznie mogła liczyć na najlepsze rozstawienie. W ćwierćfinale trafili jednak na ósmych Francuzów, których pozycja nie odzwierciedlała realnej siły. Zawodnicy Johna Sperawa potrzebowali tie-breaka do uporania się z mistrzami olimpijskimi. W półfinale było już znacznie łatwiej, bo Włosi nie postawili twardych warunków, przegrywając 0:3.

Polacy, trzeci zespół fazy zasadniczej VNL, rozpoczął zmagania w Gdańsku od pewnego zwycięstwa nad Brazylią 3:0. W sobotę mierzyli się z Japonią, która początkowo objęła prowadzenie. Na tym jednak skończyła się ich dominacja, bo po drugim, wyrównanym secie, pełną inicjatywę przejęli siatkarze Grbicia, zwyciężając ostatecznie 3:1.

Ostatni bezpośredni mecz pomiędzy ekipami z Europy i Ameryki Północnej miał miejsce kilka tygodni temu w Rotterdamie. Wówczas Amerykanie nie dali szans Polakom, zwyciężając do zera. Skutecznością błyszczał obecny zawodnik Asseco Resovii Rzeszów Torey Defalco.

Koniec walki o medale Ligi Narodów 2023

Polska najprawdopodobniej przystąpi do meczu bez Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski skarży się na problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mu grę. Podobnie jak w przypadku meczu z Japonią, tak i z Amerykanami należy spodziewać się od pierwszych minut Łukasza Kaczmarka.

Przed meczem o złoto odbędzie się rywalizacja o trzecie miejsce. Japończycy zagrają z Włochami o godzinie 17:00.

