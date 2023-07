Szczere wyznanie Norberta Hubera. „Dostałem drugie życie”

Reprezentacja Polski osiągnęła historyczny sukces w Lidze Narodów 2023. Biało-Czerwoni pokonali Stany Zjednoczone i wywalczyli złoty medal tej imprezy. Drogę z siatkarskiego piekła do nieba przebył m.in. Norbert Huber, który w zeszłym sezonie nie występował z orzełkiem na piersi, bo leczył poważny uraz ścięgna Achillesa.

Szczere wyznanie Norberta Hubera

W wywiadzie dla TVP Sport wyznał, że rok temu o tej porze odbywał rehabilitację po operację nogi. – Ta historia ma dla mnie swój smak i jest bardzo wyjątkowa. Byłem wykluczony z możliwości rywalizowania i grania na profesjonalnym poziomie. Odpoczywałem od siatkówki, ale też za nią tęskniłem – dodał.

Nowy nabytek Jastrzębskiego Węgla stwierdził również, że jest usatysfakcjonowany z tego, jaką drogę przebył od dnia kiedy odniósł kontuzję. – Na pewno nie byłem przygotowany na tego typu kontuzje. Samo zetknięcie się z urazem dało mi sporą lekcję i pokazało, że życie nie kończy się na sporcie – podkreślił.

– Po tym wszystkim, co przeszedłem, czuję, że dostałem drugie życie. Jestem innym siatkarzem niż byłem przed kontuzją – dodał.

Norbert Huber: Na ten moment nic więcej nie potrzebuję

Na pytanie, co to dokładnie oznacza środkowy w bloku wyznał, że ma teraz spojrzenie na rzeczy, które go dotyczą i spotykają. – Kontuzja otworzyła mi ona oczy na wiele rzeczy, nauczyła cierpliwości i usystematyzowała moje zachowania oraz podejście do niektórych kwestii. Wcześniej bywało z tym różnie – zdradził.

Mimo powrotu do bardzo wysokiego poziomu Norbert Huber nie jest podstawowym graczem kadry, bo parę środkowych tworzą Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Mimo mniejszej liczby okazji do występów na boisku zawodnik stwierdził, że obecnie cieszy się z każdej możliwości wyjścia na parkiet. – Po wszystkim, co mnie dotknęło, odnajduję się w tej roli. Bycie w tej drużynie sprawia mi naprawdę dużą satysfakcję i przyjemność – powiedział.

– Kiedy trener i zespół mnie potrzebują, chcę wchodzić na boisko i dać z siebie jak najwięcej. Na ten moment nic więcej nie potrzebuję – zakończył.

