Mateusz Bieniek uhonorował polskiego siatkarza. Co za gest!

Choć reprezentacja Polski wygrała niedawno Ligę Narodów, to nie wszyscy nasi siatkarze byli w pełni szczęśliwi. Największym przegranym z całej kadry zdaje się być Artur Szalpuk, który świetnie prezentował się w części interkontynentalnej turnieju, a i tak znalazł się poza kadrą na play-offy. Mimo tego mógł on cieszyć się z otrzymania medalu za triumf w tych rozgrywkach. Jak to możliwe?

Mateusz Bieniek uhonorował Artura Szalpuka

Generalnie zawodnikowi Projektu Warszawa można współczuć, ponieważ miał wyjątkowego pecha. Mistrz świata z 2018 stał się ofiarą wielkiego kłopotu bogactwa, który ma Nikola Grbić. W żadnej innej kadrze nie ma tak znakomicie obsadzonej pozycji przyjmującego. Szalpuk przegrał walkę o nią z takimi wyjadaczami jak Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk.

Z jakością powyższych trudno dyskutować, z czego 28-latek zdaje sobie sprawę, ale mimo wszystko był rozczarowany tym, jak potoczyły się jego losy w obecnym sezonie reprezentacyjnym.

– Bardzo chciałbym znaleźć się w czternastce i moc być z drużyną. Niestety, póki co mnie tam nie było, ja robię swoje i staram się. Nie chcę powiedzieć, że towarzyszyło mi uczucie zazdrości, ale siedzi we mnie taki jakby żal, że w tym nie uczestniczyłem. Ale kibicuje chłopakom i trzymam za nich kciuki – powiedział Szalpuk w rozmowie z „Wprost”. Dodał też, że w nadchodzących tygodniach nie będzie dalej walczył o miejsce w składzie Biało-Czerwonych tylko skupi się na przygotowaniach do sezonu klubowego.

Artur Szalpuk otrzymał medal za wygranie Ligi Narodów

Te słowa siatkarza odbiły się szerokim echem, a pośrednio zareagował na nie nawet Mateusz Bieniek, który wraz z Szalpukiem przebywa na urlopie. W kwestii docenienia przyjmującego wiele wyjaśnia wideo, które opublikował środkowy na swoim Instagramie.

Na filmiku widzimy, jak były gracz Skry Bełchatów podchodzi do swojego kolegi, zdejmuje z szyi własny medal i daje go właśnie Szalpukowi. Ten z dumą przyjmuje prezent, obaj siatkarze zbijają piątkę, a następnie pozują przed kamerą. „Tego pana nie było z nami na finale Ligi Narodów, ale zrobił kawał dobrej roboty dla drużyny i też jest częścią tego medalu. Dziękuję za ten wspólny okres. To jeszcze nie koniec. Wypatrujcie nas, niedługo zaczynamy” – czytamy pod wideo.

