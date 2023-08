Polskie siatkarki są już po trzech pojedynkach z reprezentantkami Turcji. Dwukrotnie udało im się odnieść zwycięstwa. Najpierw wygrały mecz w Krośnie 3:1, następnie po wyjeździe do Mielca poniosły porażkę 2:3, żeby dzień później ponownie wygrać 3:1. Jedną z najaktywniejszych zawodniczek w polskiej kadrze była Olivia Różański, która zdobyła w tych spotkaniach wiele punktów. Sama nie ukrywała, że jest zadowolona z tego, co pokazała w tych sparingach.

Olivia Różański odrobiła lekcje. Na to zwracał jej uwagę Stefano Lavarini

Stefano Lavarini może być dumny ze swoich siatkarek, które bardzo dobrze spisały się we wszystkich trzech pojedynkach ze świeżo upieczonymi mistrzyniami Ligi Europy. Reprezentacja Turcji postawiła Polkom bardzo trudne warunki, jednak gospodynie nie miały problemów, by przeciwstawić się i skutecznie zaatakować. Na wyróżnienie zasługuje każda z zawodniczek, aczkolwiek warto wskazać tutaj na ciężką pracę Olivii Różański, która po meczu nie ukrywała wielkiej dumy z osiągniętego wyniku.

– Cieszy nas bardzo, że dzisiaj wygrałyśmy i zrobiłyśmy duży postęp w naszej grze. Szczególnie że grałyśmy z bardzo dobrym zespołem. Widać, że te postępy idą do przodu i jesteśmy dobrze przygotowane – mówiła przed kamerami Polsatu Sport przyjmująca reprezentacji Polski.

W trakcie przygotowań do spotkań z Turczynkami Stefano Lavarini starał się znaleźć słabsze punkty poszczególnych zawodniczek i wpłynąć na ich grę. W przypadku Olivii Różański była to gra w defensywie, jednak po trzecim meczu, a drugim w Mielcu dało się zauważyć, że Polka odrobiła lekcje i wyciągnęła wnioski, co sama potwierdziła.

– Staram się być bardziej aktywna w obronie, bo to jest bardzo potrzebne naszej drużynie. Blok obronny musi działać coraz lepiej. Zwracają mi na to uwagę i robię, co tylko mogę. Bardzo dobrze przygotowałyśmy się do tych meczów i mistrzostwa są zaraz, a my jesteśmy pozytywnie nastawione i nie możemy się doczekać – dodała siatkarka.

