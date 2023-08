Tego brakuje Joannie Wołosz. Kapitan reprezentacji nie ukrywała swojego celu

Polskie siatkarki powalczą o awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Niemki to przeciwnik dobrze im znany. Joanna Wołosz miała nie raz okazję do walki z zachodnimi sąsiadkami. Rozgrywająca Imoco Conegliano, która w karierze klubowej wygrała wszystko, co możliwe, zdradziła czego jej brakuje do pełnego spełnienia siatkarskiego.

Polskie siatkarki bardzo dobrze poradziły sobie w fazie grupowej mistrzostw Europy. Spośród pięciu spotkań wygrały aż cztery – ze Słowenią, Węgrami, Belgią i Ukrainą. Jedynym pogromcą okazała się Serbia, która z pierwszego miejsca wyszła z grupy A. Biało-Czerwone jako drugi zespół w tabeli trafił na trzecią drużynę z grupy C. Traf chciał, że jest to bardzo dobrze im znana kadra Niemiec. Joanna Wołosz walczy o upragniony sukces Polki wygrały ostatni bezpośredni mecz z zespołem Vitala Heynena 3:1. Miało to miejsce w Arlington, podczas turnieju finałowego Ligi Narodów 2023. Biało-Czerwone liczą na powtórkę. Zadanie może być prostsze między innymi ze względu na nieobecność Hanny Orthmann. Belgijski szkoleniowiec zdaje również sobie sprawę z tego jaką wartość dla kadry ma Joanna Wołosz, która po VNL wróciła do kadry. Przez kontuzję rozgrywająca Imoco Conegliano nie mogła cieszyć się z brązowego medalu. W związku z tym nadal pozostaje bez większego sukcesu. W rozmowie z portalem Interia 33-latka zdradziła, że mocno liczy na sukces z reprezentacją. Choć z klubem zdobyła wiele, to nadal ma poczucie pustki, jeśli chodzi o kadrę. Nie ukrywa, że jedną z szans widzi w trwających mistrzostwach Europy. – Nie ukrywam, że brakuje mi zdobycia czegoś z kadrą. Dlatego czasami może za bardzo się chce. Na pewno sukcesy kadrowe to całkowicie inna ranga, coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że ten sukces wielu dziewczynom pomoże w odnoszeniu dalszych sukcesów. To fajny bodziec, który powinien pchać do przodu – powiedziała Wołosz. Polki zmierzą się z Niemkami w EuroVolley 2023 Reprezentacja Polski zagra z Niemkami w niedzielę, o godzinie 20:00 w Brukseli. Zwycięzca zmierzy się z wygranym starcia Belgia – Turcja. Czytaj też:

