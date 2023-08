Bartosz Kurek zmienił zawód. Karol Kłos reklamuje kolegę

Polscy siatkarze mają za sobą kilka tygodni przygotowań do mistrzostw Europy – drugiej z trzech imprez sezonu 2023. Po złotym medalu Ligi Narodów kibice najchętniej chcieliby zobaczyć na szyjach zawodników krążki tego samego koloru również po zakończeniu zmagań na Starym Kontynencie. Nie będzie to łatwe, bowiem chrapkę na nie mają także przedstawiciele innych reprezentacji.

Bartosz Kurek w nowej roli

Do Skopje poleciała 15 zawodników. Mateusz Poręba będzie brał udział w treningach i jest przygotowany na ewentualną możliwość zastąpienia kontuzjowanego zawodnika. Procedury mistrzostw Europy dopuszczają jedną wymianę medyczną niezależnie od fazy rozgrywek. Choć wiąże się to z dodatkowym kosztem, do PZPS zgodził się na prośbę Nikoli Grbicia.

Już od początku turnieju w pełnej dyspozycji będzie Bartosz Kurek. Atakujący mierzył się w ostatnich tygodniach z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu nawet skakanie. Z czasem dołączył do wspólnych treningów z kadrą, a w ostatnim meczu sparingowym z Ukrainą występował w ataku naprzemiennie z Łukaszem Kaczmarekiem.

Po locie do Skopje Karol Kłos pokazał, że w Kurku tkwi jeszcze jeden potencjał. Środkowy zamieścił na Instagramie filmik, gdzie Kurek niczym fizjoterapeuta zajmuje się jego nogami. Z materiału video można wysnuć wniosek, że atakujący Wolf Dogs Nagoya nastawiał coś koledze. „Doktor Bartosz Kurek” – napisał Kłos, a Kurek podał dalej jego filmik dodając opis: „Zapisy do fizjo otwarte. Karol Kłos teraz musisz, jesteś moją chodzącą reklamą”.

Polska zagra z Czechami na początek EuroVolley 2023

Polacy rozpoczną mistrzostwa Europy w czwartek, 31 sierpnia o godzinie 20:00. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będą Czesi, ćwierćfinaliści poprzedniej edycji.

