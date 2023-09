Bartosz Kurek narazi się kolegom z kadry? Wrócił pamięcią do 2009 roku

Przed polskimi siatkarzami stoi szansa na złoto mistrzostw. Do wielkiego sukcesu brakuje im już dwóch zwycięstw. Szansa na pierwsze z nich wydarzy się już w czwartek. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowenią, która w ostatnich latach potrafiła zaskoczyć. Bartosz Kurek miał okazję nieraz się z nimi mierzyć.

Bartosz Kurek wrócił wspomnieniami do mistrzostw Europy 2009

Kapitan reprezentacji jest jednym zawodnikiem, który pamięta turniej sprzed 14 lat, gdy w Turcji Polska zdobyła pierwsze i jak do tej pory jedyne mistrzostwo Europy. Wówczas w drodze po sukces zawodnicy Daniela Castellaniego pokonali w półfinale Bułgarów, a w wielkim finale Francuzów 3:1.

Kurek wraz z Nikolą Grbiciem uczestniczył teraz w konferencji prasowej przed półfinałami ME 2023. Obaj panowie niemalże tuż po lądowaniu w Rzymie musieli zająć się obowiązkami medialnymi, lecz podobna sytuacja dotyczyła także Włochów, którzy wylecieli z Bari wraz z Polakami. Atakujący Wolf Dogs Nagoya został zapytany przez prowadzącego konferencję o wspomnienia z ze złotych ME. Kurek nie chciał zbytnio wracać pamięcią, ponieważ wolał skupić się na nadchodzącym meczu. Mimo to pokusił się o odważną tezę, twierdząc, że dziś jego zespołowi gra się znacznie trudniej niż 14 lat temu.

– To był dla nas wspaniały turniej. Niektórzy moi koledzy będą na mnie źli za to, co powiem, ale wtedy było nam dużo łatwiej. Nie startowaliśmy z pozycji potężnego faworyta, tylko jako czarny koń. A teraz niemal wszyscy oczekują, że wygramy – powiedział Kurek cytowany przez Interię.

Polska zagra ze Słowenią o finał mistrzostw Europy

Mecz Polska – Słowenia odbędzie się we wtorek 14 czerwca, o godzinie 18:00. Nieco ponad trzy godziny później (o 21:15) na boisko w Rzymie wyjdą siatkarze Francji i Włoch.

