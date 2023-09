Fatalne wieści ws. Bartosza Kurka przed półfinałem ME. Alarm w reprezentacji Polski

Kapitan Biało-Czerwonych miał w czwartkowym rozruchu nie być w pełni do dyspozycji sztabu szkoleniowego polskiej kadry. Warto dodać, że Bartosz Kurek od początku mistrzostw Europy jest nominalnie drugim atakującym reprezentacji. Jako ten pierwszy na boisku częściej pojawia się Łukasz Kaczmarek. Najprawdopodobniej tak samo będzie podczas czwartkowego półfinału, w którym Polacy zmierzą się ze Słoweńcami.

Bartosz Kurek nie zagra w półfinale ME 2023?

Warto przypomnieć, że kapitan Biało-Czerwonych to złoty medalista mistrzostw Europy z 2009 roku. Wówczas siatkarz wchodził do grona etatowych reprezentantów, będąc jeszcze przyjmujących. Po latach Kurek ponownie stanie przed szansą do tego, żeby razem z kolegami z kadry wejść do gry o złoto w czempionacie Starego Kontynentu.

Niewykluczone jednak, że trener Nikola Grbić nie będzie mógł skorzystać z usług Kurka na boisku.

„Dzisiaj byłem na porannym rozruchu reprezentacji Polski. Bartosz Kurek nie trenował razem z drużyną. On był, ale tak naprawdę nic nie robił. To oznacza, że dzisiaj Nikola Grbić nie będzie raczej mógł skorzystać z jego usług” – zacytował Jerzego Mielewskiego na Twitterze Jakub Balcerzak, znany w siatkarskim środowisku z aktywności w mediach społecznościowych.

twitter

Polska – Słowenia, o której mecz i gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski przeciwko kadrze Słowenii zagra w pierwszym meczu półfinałowego czwartku (tj. 14 września) w PalaLottomatica. Pojedynek w rzymskim obiekcie, który może pomieścić nawet 10 500 kibiców, rozpocznie się o godzinie 18:00.

Transmisję z półfinału Polska – Słowenia będzie można oglądać zarówno na kanałach Polsatu Sport, jak i w TVP Sport. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z transmisjami online. Pojedynek Biało-Czerwonych będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz na m.in. platformie Polsat Box Go.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Polska – Słowenia. Jeden krok od wielkiego finału mistrzostw EuropyCzytaj też:

On chce skopać tyłek Łukaszowi Kaczmarkowi. Polski siatkarz wiele mu zawdzięcza