NA ŻYWO: Polska – Słowenia. Jeden krok od wielkiego finału mistrzostw Europy

20:17 Nasz atakujący zaserwował w aut. 20:16 Kaczmarek nabił słoweński blok. 19:16 Kontrowersyjny punkt dla Słowenii. 19:15 Kochanowski świetnie z krótkiej. 18:15 Kaczmarek zaatakował po skosie. 17:15 Zatorski nie przyjął serwisu Urnauta. 17:14 Urnaut przebił się przez blok na prawym skrzydle. Kolejny czas dla Słowenii. 17:13 Kapitalny plas Leona. 16:13 Słoweńcy nie trafili w blok i powiększamy przewagę. 15:13 Huber nabił słoweński blok. 14:13 Urnaut zakończył akcję z lewego skrzydła. Czas dla Słowenii. 14:12 Świetny blok Hubera. Planisić za kontuzjowanego Ropreta. 13:12 Punkt dla Polski. Kozamernik spadł na nogi Ropreta. Groźnie to wygląda. 12:12 Kochanowski znów się pomylił na zagrywce... 12:11 Niedokładna kiwka Ropreta i wychodzimy na prowadzenie. 11:11 Cebulj zaserwował w aut. 10:11 Cebulj nie zwolnił ręki i nabił polski blok. 10:10 Kaczmarek szybko się zrehabilitował. Skończył atak z pipe. 9:10 Kaczmarek popsuł zagrywkę. 9:9 Blok-antenka po ataku Leona. 8:9 Błąd Leona i kontra Słowenii. 8:8 Do trzech razy sztuka. Huber skończył bardzo długą akcję. 7:8 Blok-aut i punkt dla Słowenii. 7:7 Huber odpowiedział tym samym. 6:7 Kozamernik wbił gwoździa z krótkiej. 6:6 Śliwka nie trafił czysto w piłkę. 6:5 Drugi raz Urnaut nie popełnił tego samego błędu. 6:4 Urnaut zaatakował w taśmę i punkt dla Polski. 5:4 Najdłuższą akcję meczu skończył Śliwka. 4:4 Kochanowski myli się na zagrywce. 4:3 Kaczmarek skutecznie na pojedynczym bloku. 3:3 Leon też. 3:2 Mrozic zaserwował w aut. 2:2 Cebulj skończył dopiero drugą piłkę. 2:1 Wilfredo Leon uderzył obok bloku. 1:1 Cebulj wyrównuje. 1:0 Huber rozpoczyna seta kończąc atak z krótkiej Garść statystyk po drugim secie:



x.com 25:21 Słoweńcy również mylą się na zagrywce! 24:21 Wilfredo Leon mocno i w aut. Czas dla Słowenii. 24:20 Słoweńcy w aut i mamy piłkę setową! 23:20 Kaczmarek w aut. 23:19 W końcu Cebulj został zablokowany! 22:19 Słoweńcy znów serwują w siatkę. 21:19 Agresywna kiwka Cebulja. 21:18 Błąd Słoweńców po przerwie. Grbić poprosił o przerwę. 20:18 Kaczmarek nie trafił w boisko. Kiepski fragment w wykonaniu Polaków. 20:17 Czapa na Leonie... 20:16 Kozamernik skończył krótką. Leon wraca na boisko. 20:15 Błąd przekroczenia linii dziewiątego metra przez Urnauta i punkt dla Polski 19:15 Kozamernik z pierwszego tempa. Żółta kartka dla Hubera za protesty. 1914 Ropret zaserwował w aut. 18:13 Śliwka skutecznie po skosie. Fornal za Leona. 17:13 Słoweńcy kończą z pierwszego tempa. 17:12 As serwisowy Wilfredo Leona! 16:12 Wilfredo Leon po raz kolejny skutecznie atakuje. 15:12 Kaczmarek nie dał rady obronić kiwki Urnauta. 15:11 Świetna kiwka Kochanowskiego. 14:11 Urnaut uderzył z pipe. 14:10 Kapitalny atak Leona po wybloku. 13:10 Wilfedo znalazł słoweński blok. 12:10 Cebulj nabił polski blok. Czas dla Słowenii. 12:9 Kiwka Cebulja poleciała w aut. 11:9 Kozamernik zatrzymany z krótkiej. 10:9 Błąd Słoweńców i punkt dla Polski. 9:9 Janusz zepsuł zagrywkę... 9:8 Bomba Leona z drugiej linii. 8:8 Zderzenie Śliwki z Cretu. Punkt dla Słowenii. 8:7 Kapitalny blok Hubera! Wychodzimy na prowadzenie. 7:7 Serwis Pajenki poszybował daleko w aut. 6:7 Serwis Leona wylądował na siatce. 6:6 Kapitalna seria Polaków. Kaczmarek dał nam wyrównanie z drugiej linii. 5:6 Cebulj zaatakował w siatkę. 4:6 Błąd Słoweńców i punkt dla Polski. 3:6 Cebulj w końcu się pomylił. Nikola Grbić poprosił o czas. 2:6 Śliwka po raz drugi nabity przez Cebulja z zagrywki. 2:5 As serwisowy Cebulja. 2:4 Kiwka Cebulja i punkt dla Słowenii. 2:3 Kapitalny blok Kochanowskiego. 1:3 Pgromne zamieszanie i punkt dla Słowenii. 1:2 Leon zrehabilitował się efektownym atakiem. 0:2 Leon został zablokowany. 0:1 Słoweńcy wychodzą na prowadzenie. Świetna kiwka Cebulja. 18:32 Garść statystyk z pierwszego seta:



x.com 23:25 Kochanowski w aut i niestety przegrywamy pierwszego seta. 23:24 Huber zaserwował w siatkę i Słowenia ma piłkę setową. 23:23 Błąd komunikacji w reprezentacji Słowenii i mamy 23. punkt. 22:23 Urnaut skończył atak z prawego skrzydła. Wilfredo Leon wrócił pod siatkę. 22:22 Heroiczna obrona Słoweńców, ale Kaczmarek dał radę wykończyć tę akcję. Nikola Grbić poprosił o czas. 21:22 Śliwka niestety przestrzelił. 21:21 Słoweńcy doprowadzają do wyrównania za sprawą Kozamernika. 21:20 Fantastyczna kiwka Aleksandra Śliwki. 20:20 Kaczmarek również pomylił się na zagrywce. 20:19 Cebulj również zaserwował w siatkę. Fornal wchodzi za Leona. 19:19 Leon z zagrywki w aut. 19:18 Kaczmarek nie dał się złapać na potrójnym bloku. 18:18 Kaczmarek znów myli się na zagrywce. 18:17 Słoweńcy dotknęli siatki. 17:17 Leon został zablokowany. 17:16 Świetny blok duetu Huber-Leon. 16:16 Huber przestrzelił ze środka. 16:15 Przesunięta krótka i skuteczny atak Kozamernika. 16:14 Kiwka Kaczmarka wpadła w boisko. 15:14 Słoweńcy znów punktują. 15:13 Blok-aut i Polacy powiększają przewagę. 14:13 Kochanowski zaserwował w siatkę po przerwie. Trener Cretu poprosił o czas. 14:12 Kaczmarek skutecznie z drugiej linii. 13:12 Cebulj również zaserwował w aut. 12:12 Tera Leon zepsuł zagrywkę. 12:11 Świetny atak Leona. 11:11 Kaczmarek w aut z zagrywki. 11:10 Kochanowski zaatakował z pierwszego tempa. 10:10 Śliwka przerzucił piłkę poza pole gry i znów mamy remis. 10:9 Blok leona i znów wychodzimy na prowadzenie. 9:9 Leon huknął z całej siły. 8:9 Zatorski nie zdążył do piłki zaatakowanej przez Cebulja. 8:8 Leon zablokowany i mamy remis. 8:7 Mrozić skutecznie po skosie. 8:6 Polacy odskakują za sprawą skutecznego ataku Kaczmarka. 7:6 Huber wykończył krótką. 6:6 Śliwka skończył swój pierwszy atak. 5:6 Słoweńcy zgubili polski blok. Mrozić skutecznie na czystej siatce. 5:5 Słoweńcy znów mylą się na zagrywce. 4:5 Pajenk środkiem przebili się przez polski blok. 4:4 Tym razem Kaczmarek trafił po prostej w boisko. 3:4 Leon również zagrał w siatkę. 3:3 Mozić trafił w siatkę i znów mamy remis. 2:3 Kaczmarek w aut. 2:2 Cebulj kończy swój drugi atak. 2:1 Leon trafił w boisko. 1:1 Słoweńcy wyrównują za sprawą Cebulja. 1:0 Leon obił blok i obejmujemy prowadzenie! 18:01 Pierwszego seta rozpoczynają Słoweńcy! 17:59 Siatkarze wybiegają na boisko, mecz zaraz się rozpocznie! 17:53 Wybrzmiały hymny obu państw. 17:46 Słoweńscy siatkarze również odliczają minuty do meczu z Polską.



x.com 17:44 Hala w Rzymie gotowa na mecz Polska – Słowenia!



x.com 17:42 Takim składem rozpoczniemy walkę o finał mistrzostw Europy: Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon oraz Paweł Zatorski (libero).

x.com 17:40 Jak poinformował Jerzy Mielewski z Polsatu Sport tuż przed rozpoczęciem czwartkowego pojedynku półfinału ME siatkarzy, w reprezentacji Polski nie zobaczymy najprawdopodobniej Bartosza Kurka.



Fatalne wieści ws. Bartosza Kurka przed półfinałem ME. Alarm w reprezentacji Polski 17:30 Już o godz. 18:00 polscy siatkarze rozpoczną bój o finał mistrzostw Europy. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Reprezentacja Polski świetnie poradziła sobie we wcześniejszych meczach w ramach mistrzostw Europy. W efekcie dotarła już do tak zwanej strefy medalowej i znowu powalczy o kolejną zdobycz. Tym razem jednak przeciwnik będzie znacznie trudniejszy, niż dotychczasowi. Biało-Czerwoni zmierzą się bowiem ze Słoweńcami.

NA ŻYWO: Polska gra ze Słowenią o wielki finał

Zespół ten również ma bardzo mocny skład, więc nie ma żadnego przypadku w tym, że dotarł aż do półfinału czempionatu Starego Kontynentu. Cebulj, Pajenk, Kozamernik, Urnaut… A to tylko wierzchołek góry lodowej. Oczywiście Polacy też nie mają się czego wstydzić pod kątem personalnym. Bez wątpienia jesteśmy w stanie przeciwstawić się Słoweńcom, aczkolwiek trzeba zachować czujność.

Podopieczni Nikoli Grbicia stracili ją dwa razy w ćwierćfinale z Serbią i mało brakowało, a skończyłoby się to bardzo źle. Siatkarze z ojczyzny naszego selekcjonera jako pierwsi objęli prowadzenie, od razu stawiając naszych rodaków pod ścianą. Trzeba było więc gonić wynik, co udało się w drugiej partii, ale w trzeciej obejrzeliśmy dreszczowiec najwyższej klasy. Rozstrzygnęliśmy go 36:34, mimo że przeciwnicy kilka razy wychodzili na prowadzenie podczas gry na przewagi. W czwartym wszystko stało się jasne dość szybko – wygraliśmy 25:17 i awansowaliśmy.

Niemniej starcie z Serbią było dobrą nauczką dla Biało-Czerwonych, że na tym etapie mistrzostw Europy już nic nie wygra się wyłącznie siłą rozpędu. Na szczęście Polacy potrafią dobrze reagować na niesprzyjające okoliczności i odwracać losy spotkań.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2023

Atakujący: Bartosz Kurek (c), Łukasz Kaczmarek

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz

Środkowi: Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak

Wyniki reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy

Polska 3:0 Czechy (31 sierpnia)

Holandia 1:3 Polska (1 września)

Polska 3:0 Macedonia Północna (3 września)

Polska 3:0 Dania (5 września)

Czarnogóra 0:3 Polska (6 września)

Polska 3:1 Belgia (10 września)

Polska 3:1 Serbia (12 września)

