Sebastian Świderski się wygadał. Chodzi o mistrzostwa świata siatkarzy w Polsce

Wiele wskazuje na to, że po pięciu latach duży turniej siatkarski z powrotem zawita do Polski. Sebastian Świderski poinformował, że PZPS zgłosił akces do organizacji mistrzostw świata siatkarzy w 2027 roku. Prezes związku podał szczegóły.

Polski Związek Piłki Siatkowej przygotowuje plany na organizację kolejnych światowych rozgrywek w naszym kraju. Kilka dni temu polskie siatkarki rozegrały dwa mecze w ramach kwalifikacji olimpijskich. Podczas jednego z nich Sebastian Świderski gościł w studiu TVP Sport i został zapytany, czy Polska jest zainteresowana organizacją mistrzostw świata siatkarzy w 2025 roku. Prezes nie zaprzeczył, jednak nie powiedział, czy nastąpi to właśnie wtedy. Zdradził, że złożyli aplikację. Teraz zdradził kolejne szczegóły. Polska przygotowuje się do organizacji mistrzostw świata siatkarzy Ostatnie mistrzostwa świata siatkarzy organizowane były właśnie przez Polskę wspólnie ze Słowenią. W 2014 roku Polacy byli indywidualnymi organizatorami tej imprezy i udało im się zwyciężyć. Tymczasem okazuje się, że wspomniana wyżej aplikacja nie będzie dotyczyć mistrzostw w 2025 roku, a tych dwa lata później. Jak podaje „Przegląd Sportowy Onet”, FIVB rozesłała pytania do wszystkich światowych federacji, a zainteresowani musieli wypełnić odpowiednie dokumenty. Prezes PZPS Sebastian Świderski już to uczynił, o czym opowiedział w rozmowie ze wspomnianym źródłem. – Jesteśmy na wstępnym etapie, czyli za nami zgłoszenie internetowe. Trzy lata przerwy to byłoby za krótko, żeby zorganizować kolejny mundial po tym ubiegłorocznym, a w przypadku 2027 r. będzie łatwiej się przygotować. Poza tym istotna jest dostępność hal. W zeszłym roku łatwiej było to zorganizować, bo po pandemii kalendarz dostępności obiektów nieco się zmienił i pojawiło się trochę luk, ale już na kolejny sezon nie jest łatwo wygospodarować terminy nawet w kontekście meczów towarzyskich – powiedział. Warto zaznaczyć, że po otrzymanej aplikacji przez Polskę FIVB nie czekała na odpowiednią reakcję ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a sama skontaktowała się z operatorami obiektów w celu doinformowania o dostępnościach terminów. Czytaj też:

