Sebastian Świderski wskazał MVP kwalifikacji do IO. Takiego wyboru się nie spodziewano

24 września 2023 roku będzie historyczną datą dla polskiej siatkówki kobiet. Tego dnia nasze reprezentantki wywalczyły awans na igrzyska olimpijskie, co należy postrzegać jako wielki sukces. Tuż po zakończeniu starcia z Włochami do mediów wyszedł Sebastian Świderski, który podsumował turniej w wykonaniu Biało-Czerwonych i wskazał, kto jego zdaniem jest MVP.

Sebastian Świderski był pod wrażeniem

– Po meczu z Tajlandią chyba nikt nie był pewny awansu. Z kolei po spotkaniu z USA wróciła stuprocentowa nadzieja, że stać nas na wielką rzecz. Duże brawa dla dziewczyn, sztabu i kibiców – zaczął prezes PZPS.

– Najważniejsze było to, że dziewczyny przegrywając trzema czy czterema punktami nie poddawały się i walczyły. Muszę przyznać, iż naszych siatkarek grających z takim sercem i zaangażowaniem dawno nie widziałem. Ostatnio chyba z Serbią i o brązowy medal w Lidze Narodów. Mam nadzieję, że częściej będą porywać kibiców – podkreślał Sebastian Świderski.

Stefano Lavarini MVP turnieju według Sebastiana Świderskiego

Następnie szef naszej federacji został zapytany o MVP turnieju kwalifikacyjnego. Jego odpowiedź była co najmniej zaskakująca, aczkolwiek trudno się z nim nie zgodzić.

– Dla mnie MVP kwalifikacji do igrzysk olimpijskich był sam Stefano Lavarini. Gdy na początku rozgrywek nie robił zmian, zaczęto go krytykować. Potem pokusił się o rotacje, zupełnie inaczej zaczął mecz z Amerykankami. Dzisiaj też szukał optymalnego składu i znalazł. A dziewczyny? Każda zagrała wspaniały turniej i każda pokazała wysokie umiejętności i serce – odparł prezes PZPS.

– Nigdy nie wątpiliśmy w trenera ani w jego pracę, którą wykonuje nie tylko na treningu. Każdy może przyjść i powiedzieć, co mają robić zawodniczki. Przede wszystkim warto podkreślić pracę mentalną tu wykonaną i wiarę w nasze siatkarki. To było najważniejsze. Trener Lavarini taki jest. Wierzyliśmy w niego od początku i nadal wierzymy. Dużo mamy jeszcze do wygrania i do zdobycia. Oby to był moment przełomowy dla reprezentacji Polski i teraz będzie ona stałym bywalcem na salonach i w walce o medale – zakończył.

