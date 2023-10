ZAKSA Kędzierzyn-Koźle otrzymała duże wsparcie finansowe. To pokłosie udanego sezonu

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle prężnie działa, by jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego sezonu PlusLigi. Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Filip Grzegorczyk oraz prezes ZAKSA S.A Piotr Szpaczek kędzierzynianie zostali wyjątkowo uhonorowani. Szef siatkarskiego klubu wyraził dumę i wiarę w następne sukcesy. Na spotkaniu pojawili się także dwaj nowi zawodnicy Andreas Takvam i Daniel Chitigoti.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle otrzymała wysoką nagrodę pieniężną

Poprzedni sezon był dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wyjątkowy. Siatkarze prowadzeni przez Tuomasa Sammuelvo sięgnęli nie tylko po trzeci z rzędu triumf w Lidze Mistrzów, ale też wygrali Puchar Polski oraz zajęli drugie miejsce w PlusLidze za Jastrzębskim Węglem. Główny sponsor i właściciel klubu postanowił przyznać mu nagrodę finansową, wręczając na ręce prezesa Piotra Szpaczka czek o wartości 1 mln zł.

– To miejsce, do którego przychodzą najlepsi – chcą tu grać, rozwijać się, a w niektórych przypadkach nawet powracać. Dlatego nasza spółka postrzega jako swój obowiązek rozwój tego środowiska, inwestowanie w bazę pod kolejne osiągnięcia, z których wszyscy czerpiemy dumę i radość. Jesteśmy też dumni, widząc, że zawodnicy ZAKSY stanowią trzon reprezentacji Polski, która wywalczyła w tym sezonie reprezentacyjnym wszystko, co było możliwe – powiedział Filip Grzegorczyk.

W takich strojach będzie występować ZAKSA w nowym sezonie

Innym z tematów konferencji prasowej było zaprezentowanie nowych strojów, w których będą występowali kędzierzynianie w nadchodzącym sezonie PlusLigi, Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Poza tradycyjnym logotypem Grupy Azoty w centralnej części stroju będzie można znaleźć dodatkowy akcent. Mowa o znaku wodnym, przedstawiającym instalację chemiczną OXO.

– Chcieliśmy, aby stroje drużyny były pewnego rodzaju ukłonem w stronę Głównego Sponsora i Właściciela Klubu, stąd motyw instalacji chemicznej widoczny na tle koszulki. Mam nadzieję, że koszulki meczowe zyskają uznanie również w oczach kibiców, a dla drużyny stroje okażą się szczęśliwe i również w tym sezonie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle będzie walczyć we wszystkich możliwych finałach – dodał Piotr Szpaczek.

Czytaj też:

Magdalena Stysiak ze specjalnym apelem o wyborach. Gwiazda kadry przyznała wprostCzytaj też:

Łukasz Kaczmarek nie gryzł się w język. Atakujący reprezentacji wytknął wielki absurd