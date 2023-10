Byli na szczycie, ale zniknęli z mapy PlusLigi. Mocne słowa o losie AZS Częstochowa

Częstochowska siatkówka po latach ponownie ma swojego przedstawiciela wśród krajowej elity siatkarzy. Do PlusLigi zawitał Exact Systems Hemarpol Norwid Częstochowa to jednak inna historia niż to, co spotkało AZS spod Jasnej Góry.

Trudno jest znaleźć bardziej dobitny przykład, jak z klubu bijącego się o najwyższe cele, można zniknąć z ogólnopolskiej mapy klubowej. Historia siatkarskiego AZS Częstochowa, ile razy jest przypominana, tyle razy wywołuje skrajne emocje. Jedni mówią o katastrofie organizacyjno-finansowej, inni doszukują się czegoś w rodzaju spisku. Fakt jest jednak taki, że próżno szukać sześciokrotnego mistrza Polski na wysokim poziomie. Ryszard Bosek zabrał głos ws. krachu AZS Częstochowa Jedną z postaci, która publicznie odnosi się do tego, co stało się z siatkarską legendą pod Jasną Górą, jest Ryszard Bosek. Mistrz świata (1974) i złoty medalista olimpijski (1976) po zakończeniu bogatej kariery sportowej został m.in. dyrektorem częstochowskiego klubu. Bosek przyznaje, że w Częstochowie najwyraźniej niewielu było takich, którym faktycznie zależało na uratowaniu AZS. Uzupełnijmy, że po latach coraz większych problemów, częstochowianie nie przystąpili do sezonu ligowego 2019/20. – Na pewno robiono wszystko, aby AZS nie stanął na nogi. Może ktoś chciał przejąć klub? Tego dziś się już nie dowiemy. Na pewno miasto klubowi nie pomogło. Żużel też był w tamtym momencie w trudnej sytuacji, ale oni tą pomoc otrzymali. Nowa spółka dostała dotację w takiej kwocie, która nam pozwoliłaby na spokojne miejsce w środku tabeli PlusLigi. My nie chcemy zazdrościć Włókniarzowi, ale odbyło się to w dziwny sposób. O podziale pieniędzy decydowały względy pozasportowe, których nawet do końca nie rozumieliśmy – czytamy słowa Boska w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” i Onetem. Dodajmy, że obecnie funkcjonuje również klub o nazwie Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa. To stowarzyszenie, które zostało założone już w 2013 roku, żeby wypełnić lukę zaplecza młodzieżowego przy seniorskim AZS. Oprócz rozgrywek młodzieży klub ogrywa młodych adeptów siatkówki na poziomie II ligi. To godna pochwały inicjatywa, ale zupełnie osobna do tego, co wydarzyło się z walczącym przed laty klubem m.in. z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle o mistrzostwo Polski. facebook Obecnie kędzierzyńska Grupa Azoty ZAKSA (dawniej Mostostal) gra o najwyższe cele w PlusLidze, trzykrotnie z rzędu notując zwycięstwo w Pucharze Europy. AZS jest za to wspomnieniem pięknych sentymentów z pękającej w szwach hali Polonia w Częstochowie i smutnym końcem tej opowieści. Częstochowski Norwid następcą legendy? Exact Systems Hemarpol Norwid Częstochowa jest nadzieją na lepsze czasy dla siatkówki pod Jasną Górą. Częstochowianie dosyć zaskakująco awansowali do PlusLigi, nie będąc wymienianymi wśród faworytów do znalezienia się w elicie. Ta sztuka powiodła się jednak zespołowi trenera Leszka Hudziaka z nawiązką i z pewnością klub z Częstochowy będzie chciał jak najwięcej ugrać w swoim debiutanckim sezonie. twitter Niedawno informowaliśmy, że dyrektorem w beniaminku PlusLigi został Łukasz Żygadło. Z częstochowską siatkówką związanych jest mnóstwo znanych twarzy, również tych z samego, reprezentacyjnego szczytu. Do tego w Częstochowie jest również solidny obiekt sportowy, hala przy ulicy Żużlowej, która z pewnością spełnia wymogi dużej siatkówki. Pozostaje zatem życzyć, żeby w mieście pod Jasną Górą ponownie zagościła walka o najwyższe cele, zarówno te krajowe, jak i w przyszłości – międzynarodowe. A kto wie, może znajdzie się miejsce nawet dla dwóch solidnych klubów, w dalszej perspektywie, z derbowym pojedynkiem na poziomie PlusLigi włącznie. Czytaj też:

Przyszłość PlusLigi rozstrzygnie się już za chwilę. To będzie kluczowe głosowanieCzytaj też:

Nikola Grbić z jednoznaczną reakcją na zmiany zasad na igrzyskach. Wymowne słowa