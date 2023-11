Projekt Warszawa z kapitalnym otwarciem w PlusLidze. Zespół nie ma sobie równych

Projekt Warszawa już w poprzednim sezonie kilkukrotnie pokazywał się z solidnej strony. Warszawianie odkąd znaleźli się pod ręką trenera Piotra Grabana, sporo zyskali na pewności i jakości swojej gry. Polski szkoleniowiec okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem na problemy, jakie miał zespół wywodzący się z miasta stołecznego.

Projekt Warszawa niepokonanym liderem PlusLigi

Warszawianie rozpoczęli sezon od efektownej wygranej na wyjeździe z Asseco Resovią Rzeszów (3:1). Następnie rozprawili się z GKS Katowice (3:0) u siebie, na wyjeździe z Enea Czarnymi Radom (3:0) i na swoim terenie z Barkomem Każany Lwów (3:1). Ostatnia wygrana do trzysetowy triumf na Dolnym Śląsku, przeciwko Cuprum Lubin.

– Zespół jest zgrany, trzon naszej ekipy w porównaniu z poprzednim sezonie, został zachowany. W okresie przygotowawczym miałem do dyspozycji praktycznie wszystkich graczy. Nie byli oni w kadrze […] Chcemy jak najwięcej wygrywać, żeby później rywale musieli nas gonić. A na play-offy przygotujemy kolejny szczyt formy – przyznał po wygranej w Lubinie na łamach oficjalnej strony internetowej PlusLigi trener Graban.

Warto podkreślić świetną formę, którą jeszcze od momentu szansy powrotu do reprezentacji Polski, prezentuje Artur Szalpuk. Widać wyraźnie, że mistrz świata z 2018 roku ma apetyt na powrót do wąskiego składu Biało-Czerwonych. Trudno się dziwić, igrzyska olimpijskie w Paryżu tuż za rogiem, więc „Szalupa” walczy o swoje. Robi to jednak w świetnym stylu, imponując grą praktycznie w każdym ligowym starciu.

Już tylko trzy drużyny bez porażki w PlusLidze

Obok Projektu zaledwie dwie drużyny mogą się pochwalić mianem niepokonanej w bieżącym sezonie. Mowa o Treflu Gdańsk, również będącym w naprawdę solidnej formie oraz mistrzach Polski – Jastrzębskim Węglu.

Po drugiej stronie rzeki, tj. z zerem po stronie wygranych, są siatkarze GKS Katowice, Enea Czarnych Radom i PSG Stali Nysa.

