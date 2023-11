Dramatyczna sytuacja ZAKSY. Klub pilnie ściągnie kolejnego zawodnika

Początek sezonu PlusLigi jest bardzo trudny dla wicemistrzów Polski – Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Już na początku sezonu wypadło wielu kluczowych graczy tego zespołu. Już podczas meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy z gry wypadli reprezentanci Polski – Marcin Janusz oraz Łukasz Kaczmarek. Poza nimi na mecz z Exact Systems Hemarpol Częstochowa na boisku nie mogli się pojawić Aleksander Śliwka, Wojciech Żaliński, Bartłomiej Kluth. W trakcie spotkania z powodu kontuzji wypadł także Daniel Chitigoi.

Dramatyczna sytuacja Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

O tym, jak bardzo osłabiona jest ZAKSA może świadczyć fakt, że do spotkania z Asseco Resovią zdobywcy Ligi Mistrzów przystępowali w dziesięcioosobowym składzie. W ostatnich dniach ta sytuacja się poprawiła, a do klubu z doskoku dołączył Radosław Gil, który jest jedynym zdrowym rozgrywającym, przy urazach Janusza i Stępnia.

W ekipie wicemistrza Polski wciąż brakuje drugiego rozgrywającego i dwóch przyjmujących, przez co na tej pozycji oglądaliśmy już w tym sezonie Łukasza Kaczmarka, który wrócił już do zdrowia.

ZAKSA pilnie ściągnie nowego zawodnika

Teraz może się to zmieni. Jak ustalili dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ma dołączyć przyjmujący Jakub Szymański, który w kwietniu 2023 roku trafił na krótkie wypożyczenie z GKS-u Katowice do Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Przyjmujący urodził się 25 marca 1998 roku i mierzy 200 cm wzrostu i waży 82 kg. Siatkarz występował w barwach GKS-u Katowice od 2019 roku, a obecny sezon jest jego szóstym w PlusLidze. W samej kampanii 2022/23 zdobył 372 punkty w 100 rozegranych setach. Szymański w połowie kwietnia 2022 został powołany do reprezentacji Polski. W latach 2017–2019 przyjmujący występował w zespole Buskowianka Kielce.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka z apelem ws. polskiej siatkówki. Przejmujące słowa reprezentantaCzytaj też:

Sebastian Świderski wymownie o kalendarzu siatkarzy. Odniósł się do słów Łukasza Kaczmarka