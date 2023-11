Młody Polak błyszczy w PlusLidze. Wielki talent pójdzie śladami Bartosza Kurka?

Przypomnijmy, że Michał Gierżot jest siatkarzem, który ma dopiero 22 lata. Dodatkowo przyjmujący mający 205 cm wzrostu w kwietniu został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski kierowanej przez trenera Nikolę Grbicia. Możliwość bycia częścią seniorskiego teamu Biało-Czerwonych najwyraźniej podziałała mocno motywująco na zawodnika. Siatkarz PSG Stali Nysa błyszczy na parkietach PlusLigi.

Michał Gierżot najlepiej punktującym zawodnikiem w elicie

Kiedy zespół z Nysy wygrywa, statuetki MVP trafiają tylko w jedne ręce. PSG Stal ma na swoim koncie dwie wygrane, w obu przypadkach nagrodą dla najlepszego gracza pojedynku raczony był właśnie Gierżot. Przyjmujący po siedmiu kolejkach ma w dorobku 126 zdobytych punktów. Najwięcej, bo aż 25 polski talent zdobył w starciu z rywalami z Bełchatowa. PSG Stal przegrała jednak u siebie 2:3.

Tie-breaki to zresztą niepisana „tradycja” zespołu trenera Daniela Plińskiego. Na siedem pojedynków, aż cztery zakończyły się dla PSG Stali po pięciu partiach. To też był dłuższy dystans do zdobywania punktów przez Gierżota.

Co ciekawe, atakujący często nad blokiem rywali siatkarz, będąc w Nysie, wzbudza skojarzenia z początkami Bartosza Kurka. „Kuraś” to co prawda wychowanek PSG Stali, w przeciwieństwie do Gierżota. Obaj mają jednak nieograniczone możliwości fizyczne. Dodatkowo nie można wykluczyć, że Gierżot w przyszłości, podobnie jak Kurek, zmieni pozycję z przyjmującego na atakującego – oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba. Argumenty ofensywne siatkarz drużyny trenera Plińskiego ma bowiem ogromne.

Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa na czele PlusLigi

Po siedmiu meczach komplet zwycięstw w swoim dorobku mają już tylko dwa zespoły na krajowym podwórku. To mistrzowie Polski, czyli Jastrzębski Węgiel oraz Projekt Warszawa, rewelacja pierwszej części fazy zasadniczej.

Różnica pomiędzy drużynami wynosi jeden set stracony mniej na korzyść złotych medalistów z sezonu 2022/23. Jastrzębianie mają bilans 21:3 przy 21:4 po stronie warszawskiej drużyny. W najbliższej serii Projekt zagra w sobotę (tj. 25.11) na wyjeździe z PGE GiEK Skrą Bełchatów (g. 14:45), natomiast mistrzowie Polski podejmą tego samego dnia u siebie KGHM Cuprum Lubin (20:30).

