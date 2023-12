Wilfredo Leon wszedł do pokoju i się zdziwił. Internetowa ankieta nie pozostawia złudzeń

Klubowe Mistrzostwa Świata to w siatkówce z jednej strony prestiżowy turniej, a z drugiej budzący wiele kontrowersji, głównie ze względu na przeładowany kalendarz we wszystkich rozgrywkach. Sir Safety Perugia mogła sobie jednak pozwolić na wzięcie udziału w KMŚ i wyjazd do Indii, ponieważ aktualnie nie występuje w europejskich pucharach. Z drużyną do Azji poleciał między innymi Wilfredo Leon, który opublikował na Instagramie wymowne zdjęcie.

Wilfredo Leon i hotelowa wpadka

Okazało się bowiem, że w hotelu, gdzie będą stacjonować podopieczni Angelo Lorenzettiego przygotował niespodziankę dla przyjmującego oraz jednego z jego kolegów z ekipy. Kiedy Wilfredo Leon wszedł do pokoju, który miał współdzielić z Flavio Gaulberto, nieco się zdziwił. W ich apartamencie nie było bowiem dwóch łóżek, lecz jedno – małżeńskie.

30-latek postanowił wykorzystać sytuację, by zażartować na Instagramie. Opublikował zdjęcie wspomnianego łoża w swoich stories, dodając do niego ankietę. „Czy powinienem spać z Flavio, czy jednak przenieść się do innego pokoju?” – zapytał siatkarz. Większość internautów poparła przeprowadzkę. Kryzysowa sytuacja została jednak szybko zażegnana. Zawodnicy zgłosili się do zarządców hotelu, a ci błyskawicznie naprawili swój błąd.

Wilfredo Leon oraz Flavio Gaulberto mogli się spokojnie odpoczywać i regenerować się przed pierwszym meczem Klubowych Mistrzostw Świata. Warto wspomnieć, że Perugia przystąpi do nich w roli obrońcy tytułu, a na początku rozgrywek zmierzy się z Minas Tenis Clube z Brazylii (7 grudnia). Następnego dnia włoską ekipę czeka rywalizacja z Ahmedabad Defenders z Indii. Turniej potrwa do 10 grudnia, a jego trakcie 30-latek i jego drużyna rozegrają maksymalnie cztery spotkania.

Czytaj też:

Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk specjalnie na Święto Niepodległości. Wymowne zdjęcieCzytaj też:

Tunezyjczyk chce grać w kadrze Grbicia. FIVB blokuje zmianę narodowości