Były reprezentant Polski będzie ratował PlusLigę. Zapowiada się sensacyjny powrót

Enea Czarni Radom kolejny sezon są blisko dna, spoglądając na tabelę krajowych rozgrywek. PlusLiga już w poprzednim sezonie była łaskawa dla radomskiej drużyny, kiedy zdegradowany został beniaminek BBTS Bielsko-Biała. Gdyby nie najsłabsza drużyna, nie do końca przygotowana na wyzwanie w krajowej elicie, to Czarni byli pierwszymi do spadku na zaplecze PlusLigi.

Mariusz Sordyl przejmie Enea Czarnych Radom?

Równie słabo jest w siatkarskim Radomiu w obecnym sezonie. Enea Czarni nie mogą już jednak liczyć na słabego beniaminka, bo nowy zespół z Częstochowy zdołał już zgromadzić trzy razy więcej punktów od Enea Czarnych. Radomianie są na ostatniej pozycji w PlusLidze po rozegraniu dwunastu meczów. Bilans? Tylko jedna wygrana i aż jedenaście porażek, tylko trzy punkty w dorobku.

Cierpliwość najwyraźniej została wyczerpana i rozstano się z trenerem Pawłem Woickim. Według informacji portalu Polsatsport.pl nowym szkoleniowcem radomian ma zostać Mariusz Sordyl. Dla polskiego trenera byłby to powrót do trenowania na najwyższym poziomie w Polsce po ponad dziesięciu latach. Wówczas Sordyl prowadził AZS Olsztyn, najpierw jako drugi (2005-08), a następnie pierwszy szkoleniowiec (2008-10).

Polak od tamtego czasu cały czas był jednak aktywnym trenerem. Sordyl wybrał kierunek zagraniczny, z dwiema przerwami na posadę trenera reprezentacji Polski juniorów. Na swoim koncie ma pracę w lidze rumuńskiej, tureckiej (w tym słynne Fenerbahce) i ukraińskiej. W Radomiu musiałby na wejściu podjąć się trudnego wyzwania, ale kto wie, może właśnie takiego bodźca potrzebuje ostatni zespół w tabeli PlusLigi. Co ciekawe, Sordyl w czasach pracy w Olsztynie… prowadził Pawła Zagumnego, wówczas rozgrywającego, a obecnie prezesa klubu z Radomia.

Jastrzębski Węgiel na czele tabeli w PlusLidze

Na krajowych parkietach trwa bardzo ciekawy sezon. Liderem jest po dwunastu kolejkach Jastrzębski Węgiel. Śląski zespół ma jednak zaledwie punkt przewagi nad wiceliderem Projektem Warszawa. Podium uzupełnia Asseco Resovia Rzeszów.

Niespodzianką in minus jest z pewnością Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski zajmują dopiero dziewiąte miejsce. Dużym pozytywnym zaskoczeniem jest za to Bogdanka LUK Lublin. Zespół z Lubelszczyzny jest w pierwszej piątce PlusLigi, co z pewnością jest rewelacyjnym osiągnięciem.

