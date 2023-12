Nikola Grbić ostro o przyszłości siatkówki w Polsce. Nawiązał do Lewandowskiego

Siatkówka od prawie dwóch dekad przeżywa w Polsce świetny okres. Główna w tym zasługa wyników reprezentacji, zarówno panów, jak i pań, powracających do gry o wysokie cele po latach zapaści. Igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024) mogą być szczególne dla siatkarskich kadr. Nieco szerzej na rozwój siatkówki m.in. w Polsce oraz Serbii spojrzał Nikola Grbić, podczas wizyty w jednym z serbskich podcastów.

Nikola Grbić o Robercie Lewandowskim w temacie siatkówki

Trener kadry siatkarzy nie ukrywał zaniepokojenia tym, co dzieje się w ostatnich latach z reprezentacją Serbii. Nie ma co ukrywać, świetne pokolenie graczy nie ma godnych następców, co spycha Serbów coraz niżej w światowej hierarchii. Grbić w rozmowie dla podcastu na kanale SportalRS, o nazwie „Serviranje sa Ivanom i Vemom”, przyznał, że siatkówka w Serbii i w Polsce wcale nie musi mieć się dobrze w przyszłości.

– Taki trend panuje nie tylko w Serbii, gdzie coraz mniej chłopców trenuje siatkówkę. Podobnie jest w Polsce. Tu ogląda się piłkę nożną, Lewandowskiego, a przeciętny zawodnik zarabia milion euro rocznie. W siatkówce na takie pieniądze trzeba pracować dziesięć lat i być na naprawdę dobrym poziomie. Lepiej jest być przeciętnym koszykarzem, kupić sobie dobry samochód i tak dalej – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski, przetłumaczony na łamach Polsatsport.pl.

Świetny sezon siatkarskich reprezentacji Polski

Rok 2023 był niezwykle udany zarówno dla pań, jak i panów, spoglądając na siatkarską rywalizację reprezentacji Polski. Kobiety po szesnastu latach przerwy sięgnęły po awans na turniej olimpijski. Poza biletami na igrzyska w Paryżu (2024) Polki stanęły na podium Ligi Narodów, po raz pierwszy w historii rozgrywek, a także dotarły do ćwierćfinału mistrzostw Europy. To był naprawdę dobry rok dla drużyny prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca Stefano Lavariniego.

Drużyna Grbicia wykonała plan maksimum na sezon reprezentacyjny. Biało-Czerwoni zaczęli od zwycięstwa w Lidze Narodów, w meczu o złoto ogrywając Amerykanów w szczelnie wypełnionej, trójmiejskiej Ergo Arenie. Następnie Polacy sięgnęli po mistrzostwo Europy, pierwsze od 2009 roku i drugie w dziejach startów polskich siatkarzy. Na koniec sezonu Kochanowski i spółka skwitowali udane miesiące wywalczeniem kwalifikacji olimpijskiej, po długim i żmudnym turnieju w Chinach. Polscy siatkarze wykręcili również świetną serię 24 wygranych meczów z rzędu, która potrwa przynajmniej do pierwszego oficjalnego pojedynku reprezentacji w 2024 roku.

