To nieoczywisty wybór siatkarskiego wydarzenia roku. Tak wskazał wiceprezes PZPS

Po raz drugi w historii zdarzyło się, że po najważniejsze wyróżnienie redakcji „Wprost” sięgnęła drużyna sportowa. W 2016 roku była to piłkarska reprezentacja Polski, która dotarła aż do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Za rok 2023 redakcja „Wprost” postanowiła wyróżnić reprezentację Polski siatkarzy. Na czele sukcesów można postawić mistrzostwo Europy, wygrane rozgrywki Ligi Narodów oraz wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej do tegorocznych igrzysk w Paryżu (2024).

Artur Popko, wiceprezes PZPS, o wydarzeniu 2023 roku

Czy to były wymarzone miesiące dla polskiej siatkówki? Artur Popko, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie miał wątpliwości, doceniając to, co wydarzyło się na międzynarodowej arenie – z udziałem naszych drużyn narodowych.

– Rok był najlepszy w historii polskiej siatkówki. Finał Ligi Mistrzów z udziałem polskich zespołów, sukcesy pań, sukcesy panów. Trzy ciężkie turnieje i trzy z pełnym sukcesem. To był ogromny wysiłek, który nie poszedł nadaremne. Tamten rok był jednak przed… najważniejszą imprezą, która jest w tym roku. Mowa oczywiście o igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Każdy z siatkarzy i ludzi związanych z polską siatkówką marzy o medalu – komplementował to, co działo się w 2023 roku Popko.

Co ciekawe, wiceprezes PZPS zaskoczył, co do wyboru najważniejszego wydarzenia minionych dwunastu miesięcy.

– Półtora roku temu podjęliśmy decyzję o organizacji turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich pań. To był ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny, ale co najważniejsze, skończył się sukcesem. Myślę, że to tak w kategoriach PZPS, bardzo trudna decyzja, ryzykowna, ale się opłaciła. To największy sukces federacji w 2023 roku, który jest trochę w cieniu, ale te panie zrobiły wynik nieprawdopodobny. Do tego przy własnej publiczności w Łodzi, pełnych trybunach, to taka perełka i niezwykle satysfakcjonująca sprawa – stwierdził wiceprezes PZPS.

Wielkie sukcesy reprezentacji Polski u trenera Stefano Lavariniego

Przypomnijmy, że polskie siatkarki po szesnastu latach przerwy sięgnęły po awans na turniej olimpijski. Poza biletami na igrzyska w Paryżu (2024) zawodniczki z zespołu Stefano Lavariniego stanęły na podium Ligi Narodów, po raz pierwszy w historii rozgrywek, a także dotarły do ćwierćfinału mistrzostw Europy. To był naprawdę dobry rok dla drużyny prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca drużyny.

