Aleksander Śliwka dla „Wprost”: Nie podpisałem kontraktu na przyszły sezon

Aleksander Śliwka razem z kolegami z reprezentacji Polski zaszczycili swoją obecnością galę wręczenia nagrody Człowieka Roku „Wprost” 2023. Przyjmujący narodowej drużyny i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odpowiedział na kilka niełatwych pytań, w których nie zabrakło zarówno wątków klubowych, jak i reprezentacyjnych.

Aleksander Śliwka o kryzysie Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Wicemistrzowie Polski z Kędzierzyna-Koźla stracili szanse na udział w turnieju finałowym o krajowym puchar. ZAKSA nie obroni zatem Tauron Pucharu Polski, a co gorsza z perspektywy kędzierzyńskich kibiców, zespół znajduje się poza czołową ósemką PlusLigi. Na półmetku fazy zasadniczej sytuacja w Kędzierzynie-Koźlu wygląda nie za wesoło.

– Jest to sezon zupełnie inny niż poprzednie i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Osobiście obserwuję chłopaków codziennie, od kiedy jestem kontuzjowany. Jestem na treningach, widzę, jak ciężko pracują. Jak bardzo zależy im na powrocie do formy i zwyciężania. I widzę taką tendencję zwyżkową w naszej grze w ostatnich spotkaniach. Widać było dużo walki, tą jakość siatkarską, która już zbliża się do tego, czego oczekujemy. Oczywiście dwa ostatnie mecze rozegrane z bardzo silnymi i dobrze dysponowanymi przeciwnikami z Zawiercia i Jastrzębia, przegrane u siebie. Ale wierzę, że w kolejnych meczach zaczniemy wygrywać i budować pewność siebie – ocenia Śliwka w rozmowie dla „Wprost”.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Aleksander Śliwka?

W mediach pojawia się również coraz więcej informacji dotyczących przyszłości reprezentanta Polski. Wielokrotnie przewijał się kierunek zagraniczny, od azjatyckiego, kończąc na lidze włoskiej. Co na to sam zainteresowany, czy zna swoją przyszłość?

– Nie, absolutnie. Nie podpisałem jeszcze kontraktu na kolejny sezon. Oczywiście pojawiają się różne plotki na mój temat, ale też innych zawodników. Także jest to normalne w tym okresie, to gorący transferowy okres. Ja od tych plotek staram się odcinać. Staram się robić swoje, skupiać się na rehabilitacji. A jeśli podejmę decyzję, gdzie zagram w przyszłym sezonie i będzie można ją ogłosić, z pewnością to zrobię – mówi o swojej przyszłości klubowej Aleksander Śliwka, przyjmujący reprezentacji Polski i kapitan Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Reprezentacja Polski z nagrodą Człowieka Roku „Wprost” 2023

Po raz drugi w historii zdarzyło się, że po najważniejsze wyróżnienie redakcji „Wprost” sięgnęła drużyna sportowa. W 2016 roku była to piłkarska reprezentacja Polski, która dotarła aż do ćwierćfinału mistrzostw Europy, osiągając sporego kalibru sukces, patrząc na wcześniejsze i… późniejsze lata w wydaniu Biało-Czerwonych.

Za rok 2023 redakcja „Wprost” postanowiła wyróżnić reprezentację Polski siatkarzy. Polacy zdobyli wszystko, co było do zdobycia, prezentując imponującą formę sportową. Siatkarze sięgnęli po mistrzostwo Europy, wygrali rozgrywki Ligi Narodów oraz wywalczyli kwalifikację olimpijską do tegorocznych igrzysk w Paryżu (2024).

