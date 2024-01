Reprezentant Polski zmieni klub. Sensacyjny transfer na horyzoncie

Dopiero co zakończyła się pierwsza runda sezonu 2023/24 w PlusLidze, a już sporo mówi się o tym, kto gdzie zagra w następnym. Jednym z siatkarzy, którzy mogą zmienić klub w kolejnych miesiącach, jest Jakub Kochanowski. Z racji na swoją klasę środkowy wzbudza duże zainteresowanie, ale zdaje się, że już wybrał nowego pracodawcę.

Plotek dotyczących biało-czerwonych w ostatnim czasie jest całkiem sporo. Na medialne nagłówki w kontekście transferów trafili między innymi Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka czy Bartosz Bednorz. Chęć zmiany klubu potwierdził też Wilfredo Leon. Niewykluczone, iż w tym sensie dołączy do nich właśnie Jakub Kochanowski.

Gdzie zagra Jakub Kochanowski?

O całej sytuacji poinformował użytkownik z portalu X o nicku @arteem_05. Anonimowy internauta jest świetnie poinformowany jeśli chodzi o to, co dzieje się za kulisami polskiej siatkówki, dlatego płynące od niego doniesienia możemy uznać za wiarygodne. To właśnie on napisał o tym, że środkowy zamieni Asseco Resovię na Projekt Warszawa.

Stołeczna ekipa jest rewelacją PlusLigi od dłuższego czasu. Stała się nią, gdy przejął ją Piotr Graban pod koniec poprzedniego sezonu. Od tamtej chwili zespół ze stolicy Polski wygrywa niemal mecz za meczem, a w obecnych rozgrywkach robi wszystko, aby powalczyć o mistrzostwo kraju. Gdy spojrzymy w tabelę, dostrzeżemy, iż Projekt zajmuje trzecie miejsce z 38 punktami na koncie i stratą jednego „oczka” do pierwszego Jastrzębskiego Węgla.

Dla porównania Asseco Resovia jest obecnie na czwartej pozycji i ma 35 punktów. W najbliższym czasie Kochanowski jednak nie pomoże swojej drużynie, ponieważ pauzuje z powodu złamaniu palca. Doszło do niego w trakcie starcia z Treflem Gdańsk. Nie wiadomo, kiedy dokładnie siatkarz wróci do gry.

instagramCzytaj też:

Takie jest marzenie Semeniuka. Siatkarz zdradził, co chce wygrać w tym rokuCzytaj też:

Jest decyzja w sprawie ukraińskiego klubu w PlusLidze. Jasny wynik głosowania