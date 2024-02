Medal IO nie dla każdego siatkarza. Kuriozalne zasady FIVB

Liczba zawodników podczas igrzysk od dawna budzi kontrowersje. Podczas gdy we wszystkich rozgrywkach drużyna może składać się z czternastu graczy, FIVB i MKOl pozwalają na zaledwie dwunastu, co oznacza, że przeważnie brakuje miejsca dla rezerwowego libero, a także jednego przyjmującego lub środkowego.

Zaskakujące wytyczne FIVB dot. medali dla siatkarzy

FIVB ugięła się pod apelami federacji i zezwoliła na obecność trzynastego gracza. Nie będzie on mógł na stałe przebywać z kadrą. Jest on pewnego rodzaju zapasowym zawodnikiem, z którego będzie można skorzystać w przypadku kontuzji innego siatkarza. Dozwolona jest tylko jedna taka zmiana, co oznacza, że zawodnik, który stracił miejsce na rzecz trzynastego zawodnika, nie będzie mógł już wrócić do rywalizacji w turnieju.

Teraz Volleyball World opublikowano dodatkowe wytyczne co do przyznawania medali. Otóż w przypadku, gdy 12 zawodników zdobędzie medal bez pomocy trzynastego gracza, ten nie otrzyma medalu. Będzie mu się należał tylko wtedy, gdy przynajmniej raz zagra w meczu, a więc kiedy zmieni jednego z dwunastki. Co ważne, zmieniony zawodnik w tym przypadku również dostanie medal, więc w zależności od okoliczności na podium może stanąć 12 lub 13 osób.

Podane przepisy będą stosowane zarówno w przypadku rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet. Dopóki trzynasty siatkarz nie będzie zmieniony, nie będzie mógł przebywać z kadrą w wiosce olimpijskiej. Cała sytuacja wywołuje na tyle wielkie kontrowersje, że prezes PZPS nie ukrywa możliwości przeniesienia obu kadr do hotelu zamiast pobytu w wiosce.

twitter

Najlepsze reprezentacje świata powalczą na igrzyskach

Turnieje olimpijskie pań i panów w Paryżu odbędą się w dniach 27 lipca – 11 sierpnia. Tytułów bronią Francuzi (mężczyźni) i Amerykanki (kobiety). Wciąż nieznani są wszyscy uczestnicy zmagań.

Czytaj też:

Ważne ogniwo zostaje w Treflu Gdańsk. Ten siatkarz znów będzie ważną postaciąCzytaj też:

Dwa kroki od trofeum. Polski zespół siatkarski w półfinale Pucharu CEV