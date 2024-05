Gwiazda PlusLigi boryka się z poważną chorobą. Po raz pierwszy przyznał to otwarcie

Tuż po zakończeniu sezonu klubowego reprezentanci swóich państw musieli dołączyć na zgrupowania. Sytuacja nie tyczy się tylko kadry Nikoli Grbicia, ale także innych drużyn. W ostatnim sezonie PlusLigi nie brakowało zawodników, którzy otrzymali powołania do reprezentacji. Co więcej, niektórych prawdopodobnie zobaczymy podczas odbywającego się na przełomie lipca i sierpnia turnieju olimpijskiego w Paryżu.

Gwiazda PlusLigi z poważną chorobą

W tym gronie są Amerykanie David Smith, TJ DeFalco, Erik Shoji i Taylor Averill. Selekcjoner reprezentacji USA John Speraw zaskoczył wszystkich kibiców publikując dwunastkę graczy, która poleci do Paryża. Podczas gdy konkurenci czekają z decyzją do końca Ligi Narodów, trener ze Stanów Zjednoczonych stawia sprawę jasno.

Spośród wymienionej czwórki najwięcej powodów do radości sportowej w minonym sezonie miał Averill. Siatkarz, który dołączył do Projektu Warszawa już po rozpoczęciu zmagań, świętował z klubem ze stolicy triumf w Pucharze Challenge, a także brązowy medal PlusLigi. W walce o podium jego zespół pokonał Resovię DeFalco. Choć teoretycznie środkowy nie może narzekać na sukcesy, to jak się okazuje do dziś walczy z poważną chorobą, odbierającą mu pełną radość życia. W rozmowie z Michałem Winiarczykiem 32-latek ujawnił, że boryka się z depresją.

– Spędziłem sześć miesięcy, które przedłużyły się do roku w USA. Miałem AirBnb na plaży w Porto. Po mniej więcej trzech miesiącach byłem całkiem funkcjonalny. Codziennie surfowałem, imprezowałem jak dzikie zwierzę. Byłem singlem, normalnie miałem najlepszy czas. To był także pierwszy raz, kiedy wpadłem w depresję, naprawdę prawdziwą depresję – wyjawił siatkarz Projektu. – Obiektywnie życie było bardzo dobre, a ja się bałem, czułem wielką pustkę – dodał srebrny medalista VNL 2023.

Taylor Averill dziękuje za wsparcie

Taylor Averill może liczyć na wsparcie bliskich oraz kibiców. Podziękował wszystkim za miłe słowa po wywiadzie w mediach społecznościowych. Niedawno o depresji poinformował także zawodnik reprezentacji Polski Łukasz Kaczmarek.

Amerykański gracz najprawdopodobniej pożegna się z Projektem Warszawa. Środkowy był w przeszłości zawodnikiem między innymi Indykpol AZS-u Olsztyn.

