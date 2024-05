Polska kadra może na nią liczyć. Przyjmująca mocno pomogła zgarnąć kolejne zwycięstwo

Siatkarki Stefano Lavariniego bardzo dobrze weszły w tegoroczną edycję Ligi Narodów. Bez straty seta pokonały Włoszki i Francuzki. Teraz przyszedł czas na Holenderki, rywalki, które Polki dobrze już w tym roku poznały. Tuż przed początkiem VNL obie ekipy zagrały dwa sparingi, zgarniając po zwycięstwie. W Antalayi, w oficjalnym meczu, górą była ekipa włoskiego trenera. Polska wygrała 3:0 (25:20, 26:24, 25:18).

Świetny występ Martyny Łukasik. Polska triumfuje nad Holandią

Polki mogły mówić o chłodnym początku spotkania. To Holenderki początkowo wykazywały większą inicjatywę, która przyniosła paropunktowe prowadzenie. Polki pomału zaczęły odrabiać straty, niejako budząc się do meczu. Sporo pomogły uwagi Stefano Lavariniego. W drugiej części seta kibice mogli obejrzeć lepiej grającą ekipę. Świetnie prezentowała się Martyna Łukasik. Zawodniczka Grupa Azoty Chemika Police wydatnie przyczyniła się do świetnego finiszu kadry (25:20).

Początek drugiej odsłony meczu był powtórką z pierwszej. To Holenderki weszły w partię skuteczniejsze w ataku, co poskutkowało kilkupunktowym prowadzeniem. Polki znów musiały wziąć się w garść i rozpocząć niwelowanie strat. Ponownie pokazały, że nie straszne im nawet spore straty. W drugiej części seta to one już prowadziły kilkoma punktami, zamieniając wynik 11:11 na 19:14. Wtedy jednak do odrabiania strat wzięły się Holenderki. W świetnym stylu doprowadziły do prowadzenia 22:20. Ostatecznie o wyniku partii przesądziła gra na przewagi. W niej więcej zimnej krwi zachowała Polska, wygrywając 26:24.

Na przekór powiedzeniu „do trzech razy sztuka” Polki ponownie musiały odrabiać straty po słabszym początku partii. Ponownie w okolicy połowy seta doprowadziły do wyrównania, a następnie do prowadzenia. Polki nie mogły narzekać na skuteczność. Prezentowały mądrą grę, posyłając piłki w newralgiczne części boiska Holenderek. Rywalki, choć prezentowały dobry poziom, to przeważnie były o krok lub dwa za trzecią ekipą VNL 2023.

Polki zakończą pierwszy turniej Ligi Narodów 2024

Martyna Łukasik zdobyła łącznie 14 punktów. Najskuteczniejszą Polką w meczu była Magdalena Stysiak (16 „oczek”). W ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów 2024 Polki zagrają przeciwko Japonkom. Starcie z reprezentacją z Azji zaplanowano na niedzielę, 19 maja na godzinę 16:00 czasu polskiego.

