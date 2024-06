Brazylijczyk w miejsce „trenera-uciekiniera”. Klub PlusLigi odetchnął z ulgą

Exact Systems Hemarpol Częstochowa nieoczekiwanie znalazł się na ustach wszystkich kibiców PlusLigi. Klub, który jako ostatni zapewnił sobie utrzymanie na najwyższym szczeblu ligowym, miał spokojnie budować skład na nowy sezon. Na architekta zespołu wybrano dobrze znanego w Polsce Igora Kolakovicia. Rzeczywistość okazała się dla częstochowian brutalna.

Brazylijczyk awaryjnym następcą znanego trenera

Zaledwie kilkanaście dni po podpisaniu kontraktu Serb otrzymał korzystniejszą finansowo ofertę z Halkbanku Ankara. Mistrz Turcji okazał się ciekawszą opcją niż Hemarpol, przez co szkoleniowiec napisał maila do Polaków z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Po ustaleniu warunków finansowych, klub przystał na życzenie. Niemniej pozostał z wakatem na stanowisku trenera.

Polski klub szybko ruszył na poszukiwania nowego specjalisty. Wybór padł na brazylijską opcję. Cezar Douglas Silva to 50-letni trener z wieloletnim doświadczeniem pracy w ojczyźnie, a także we Włoszech. Prowadził między innymi znany Volei Taubate z gwiazdami reprezentacji Canarinhos w składzie. Ostatnim zespołem w CV trenera było drugoligowe Abba Pineto z Mateuszem Frącem w składzie.

– PlusLiga to obecnie jedna z najlepszych lig w Europie, najbardziej konkurencyjna i wymagająca pod względem technicznym dla zespołów. Długo się jej przyglądałem i właśnie teraz nadszedł czas by się z nią zmierzyć. Z radością podejmuję to wyzwanie – powiedział Douglas Silva dla oficjalnej strony Hemarpolu.

twitter

Exact Systems Hemarpol Częstochowa szykuje się na PlusLigę

Exact Systems Hemarpol Częstochowa przystąpi do drugiego sezonu w PlusLidze w historii klubu. Klub poinformował, iż obecnie kadra liczy dziewięciu siatkarzy. Zespół zasilił między innymi Milad Ebadipour.

Czytaj też:

Kibice czekają na ten moment. Chodzi o rywali polskich siatkarzy na IOCzytaj też:

To może być nowa gwiazda PlusLigi. Brazylijczyk po raz pierwszy zagra w Polsce