Wielkie powroty do reprezentacji Polski! Znamy kadrę na turniej w Hongkongu

Reprezentacja Polski siatkarek zachwyca świat. Nasze zawodniczki wygrały wszystkie osiem spotkań Ligi Narodów i straciły zaledwie dwa sety. Imponuje nie tylko seria zwycięstw, ale także to, w jaki sposób wychodzą obronną ręką z trudnych sytuacji. Stefano Lavarini rozwinął zespół na tyle, że teraz muszą się go obawiać najsilniejsze drużyny świata, co zresztą potwierdzają ostatnie tygodnie. W końcu seta przeciwko Polkom ugrały tylko mistrzynie globu (Serbki) oraz mistrzynie olimpijskie (Amerykanki).

Kadra reprezentacji Polski na turniej w Hongkongu

W sobotę ogłoszono nazwiska zawodniczek, które pojadą na trzeci turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Tym razem biało-czerwone przeniosą się do Hongkongu. Tam Polki bronić będą jednak pierwszego miejsca w klasyfikacji łącznej Ligi Narodów.

Do kadry wracają Olivia Różański, Agnieszka Korneluk oraz Martyna Czyrniańska. Wszystkie z wymienionych siatkarek miały większe lub mniejsze problemy zdrowotne, więc pozostaje liczyć, że do Hongkongu udają się w naprawdę dobrej dyspozycji. Cieszy szczególnie powrót Korneluk, która w pierwszym tygodniu Ligi Narodów spisywała się fenomenalnie, a później została w Polsce, a konkretniej w Szczyrku, by odpocząć od ciągu meczowego i dojść do pełni formy po urazie.

Kadra reprezentacji Polski na trzeci tydzień Ligi Narodów:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz;

Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak;

Środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Weronika Centka, Magdalena Jurczyk, Joanna Pacak;

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Natalia Mędrzyk;

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska.

Polska zagra hitowy mecz z Brazylią

Niektórzy kibice z niecierpliwością czekają na rywalizację w Hongkongu, ponieważ tam dojdzie do starcia dwóch zdecydowanie najlepszych ekip tego sezonu reprezentacyjnego. Polska zmierzy się bowiem z Brazylią, która depcze jej po piętach w tabeli Ligi Narodów. Ten pojedynek odbędzie się w środę, 12 czerwca o godzinie 14:30. Później podopieczne Lavariniego zagrają jeszcze z: Dominikaną (14 czerwca, godz. 11:00), Tajlandią (15 czerwca, godz. 11:00) i Chinami (16 czerwca, godz. 14:30).

