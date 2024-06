Reprezentacja Polski siatkarek zachwyca świat. Tabela Ligi Narodów mówi wszystko

Imponująco wyglądają wyniki osiągane przez reprezentację Polski siatkarek. Polki w siedmiu meczach Ligi Narodów zaliczyły komplet zwycięstw. Co więcej, Polki nie straciły choćby jednego punktu, dzięki czemu przewodzą w tabeli rozgrywek VNL.

Liga Narodów: Reprezentacja Polski na czele stawki!

Tylko jednego seta w siedmiu spotkaniach straciła drużyna prowadzona przez trenera Stefano Lavariniego. Polki dały ugrać partię tylko aktualnym mistrzyniom świata Serbkom. Ostatecznie polski zespół i tak zwyciężył przekonująco, po w czterech setach (3:1).

Dominację w VNL ze strony Polek, pokazuje tabela rozgrywek. Tylko Brazylijki mogą pochwalić się kompletem zwycięstw na tym etapie rozgrywek. Brazylia straciła jednak po drodze dwa punkty, mając ich w dorobku 19. Trzeci najlepszy zespół w tabeli VNL po siedmiu seriach to Włochy. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego mają pięć wygranych w dorobku, tyle samo, co czwarte Japonki. W tym wypadku również o różnicy w tabeli decydują duże punkty, Japonki mają ich 15, a Włoszki oczko więcej (16).

Tabela VNL 2024 siatkarek

Zwycięstwa Punkty Ratio setów 1. Polska 7 21 21,0 2. Brazylia 7 19 3,0 3. Włochy 5 16 2,12 4. Japonia 5 15 1,88 5. Turcja 4 13 1,66 6. USA 4 12 1,75 7. Chiny 4 12 1,55 8. Kanada 4 12 1,36 9. Holandia 3 9 0,85 10. Serbia 2 6 0,62 11. Dominikana 2 6 0,50 12. Tajlandia 2 5 0,60 13. Korea 1 4 0,31 14. Francja 1 4 0,26 15. Niemcy 1 3 0,33 16. Bułgaria 1 2 0,23









USA – Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz polskich siatkarek?

Ostatnim meczem Polek podczas turnieju w Arlington będzie starcie z gospodyniami. Będzie to też symboliczny rewanż za to, co wydarzyło się w poprzednim sezonie VNL. Wówczas polskie siatkarki w meczu o brązowy medal ograły właśnie zespół USA, wygrywając po emocjonującym tie-breaku.

Mecz USA – Polska zaplanowano na sobotę 1 czerwca. Siatkarki rozpoczną o nietypowej, jak na polską, ale normalnej, jak na amerykańską strefę czasową porze. Pierwsza piłka o godzinie 23:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 2 oraz TV4. Dodatkowo internetowo będzie można obejrzeć mecz na platformie Polsat Box Go.

