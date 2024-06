Reprezentant kraju dołącza do PlusLigi. Zaskakujący transfer mistrza Polski

Po zakontraktowaniu reprezentanta Polski Łukasza Kaczmarka, przyszedł czas na ogłoszenie kolejnego nowego zawodnika. Władze klubu poinformowały, iż z mistrzem Polski związał się Timothee Carle z Francji.

Reprezentant kraju dołącza do mistrza Polski

Co ciekawe, przyjmujący jest dziesiątym Francuzem, który będzie reprezentował barwy klubu z Jastrzębia-Zdroju. Wcześniej w Jastrzębskim Węglu oglądaliśmy Jeana Patry'ego, Stephena Boyera, Trevora Clevenota, Benjamina Toniuttiego, który do teraz gra, Yacine Louatiego, Juliena Lyneela, Guillaume Quesque, Nicolasa Maréchala oraz Guillaume Samica.

– Najważniejszy powód, który skłonił mnie do przyjścia do Jastrzębia, to gra w najlepszych rozgrywkach na świecie i w jednej z najlepszych drużyn w tej lidze, która ma cztery cele, by wygrać każde z możliwych trofeów – powiedział Carle w klubowych mediach.

– Wielu francuskich graczy występowało w ostatnich latach w Jastrzębskim Węglu. Oczywiście, pytałem ich o ich doświadczenia z gry w tym klubie i każdy z nich twierdził, że to była najlepsza drużyna w Polsce, klub był superprofesjonalny, a atmosfera w hali była wspaniała. W związku z tym czuję ekscytację – dodał.

twitter

Reprezentant Francji: Takie mam oczekiwania

Sezon 2024/25 będzie debiutanckim dla Timothee Carle w Polsce. Przyjmujący jest reprezentantem swojego kraju i brał udział m.in. w trzech turniejach Mistrzostw Europy.

– Moje oczekiwania co do przyszłego sezonu są takie, by grać na możliwie najwyższym poziomie, kontynuować zwycięską passę na każdym polu i pójść o krok dalej w Lidze Mistrzów – podkreślił.

Na temat tego transferu wypowiedział się także prezes Jastrzębskiego Węgla – Adam Gorol. – Od czasu kiedy pełnię funkcję prezesa Klubu, do Jastrzębskiego Węgla trafiło siedmiu zawodników z Francji. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że za każdym razem był to transfer trafiony, chociaż w niektórych przypadkach kibice w to powątpiewali – stwierdził.

– Siatkarze znad Sekwany dobrze się u nas odnajdują, a że do tego prezentują wysoką jakość sportową, to jest to z korzyścią dla obu stron. Mam nadzieję, że Timothée Carle również okaże się transferowym strzałem w dziesiątkę – dodał.

Timothée Carle:

Pozycja: Przyjmujący

Data i miejsce urodzenia: 30.11.1995, Toulon (Francja)

Wzrost: 199 cm

Waga: 83 kg

Zasięg w ataku: 352 cm

Zasięg w bloku: 324 cm

Przebieg kariery: Centre national de volley-ball, AS Cannes VB, GFC Ajaccio VB (FRA), Tonno Callipo Vibo Valentia (ITA), Berlin Recycling Volleys (GER).

Czytaj też:

Spore nerwy polskiego reprezentanta w siatkówce. Musiał zatrzymać samolotCzytaj też:

Powrót do przeszłości w europejskiej siatkówce. Kibice czekali na tę zmianę