Łukasz Kaczmarek przed najważniejszą próbą. Zapadła ważna decyzja Nikoli Grbicia

W ostatnich kilkunastu dniach narasta napięcie związane z powołaniami, które przed turniejem olimpijskim rozda siatkarzom trener Nikola Grbić. Serb ma czas do 8 lipca, ale padła z jego strony deklaracja, że decyzje podejmie po turnieju finałowym VNL 2024.

Łukasz Kaczmarek w meczowym składzie na Polska – Francja

Najwięcej znaków zapytania pojawia się pod adresem roli drugiego atakującego, obok Bartosza Kurka, w składzie Polaków na IO 2024. O miejsce na wyjazd do stolicy Francji walczą Łukasz Kaczmarek i Bartłomiej Bołądź. Ten pierwszy, w ubiegłym roku był numerem 1 w reprezentacji, pod nieobecność kontuzjowanego „Kurasia”.

Kaczmarek potrafił poprowadzić w finałowym meczu VNL 2023 Polskę do zwycięstwa nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Co więcej, spisał się również na mistrzostwach Europy, także złotych dla Polaków. A całość skwitował zwycięskim turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk, dokładając bardzo dużo do imponującej serii 24. zwycięstw z rzędu, zapisanej na koniec 2024 roku przez Biało-Czerwonych. Kaczmarek w został nawet wybrany najlepszym siatkarzem świata przez portal Volleybox.net, posługujący się statystykami i osiągnięciami zawodników z każdego zakątka globu.

„Zwierzu” jak i cała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle stracili jednak swój rozpęd w trakcie sezonu 2023/24. Końcówka ligowego grania była wręcz katastrofalna. Kaczmarek zniknął nawet na kilkanaście dni, ostatecznie wracając do gry. W grę miała wchodzić depresja, o czym sam siatkarz opowiedział dla „Wprost”.

Zupełnie inaczej o swoim sezonie może mówić Bartłomiej Bołądź. Brązowy medal PlusLigi (ZAKSA poza fazą play-off), do tego imponująca forma zarówno klubowo, jak i reprezentacyjnie, kiedy atakujący dostawał szanse od trenera Grbicia. Serb ma zatem sporą zagwozdkę, jaką decyzję względem Kaczmarka i Bołądzia ma podjąć. Póki co w półfinałowym spotkaniu z Francją, w kadrze meczowej znaleźli się obaj, a także Kurek. Będzie zatem sprawiedliwie, z szansami dla obu. Takie wieści można odnaleźć m.in. w oficjalnych składach na stronie internetowej VNL.

Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że nie tylko jedno spotkanie będzie tu najistotniejsze przy decyzji Serba o igrzyskach i tym, kto pojedzie. Obaj siatkarze są na bieżąco obserwowani, zwłaszcza w warunkach treningowych. Grbić wydaje się rozważać każdą możliwość i potrzeby zespołu, stąd niezależnie od tego, jaka decyzja zapadnie po turnieju w Łodzi, będzie ona przemyślana najlepiej, jak tylko było to możliwe.

Jeśli Kaczmarek dostanie szanse w sobotnim półfinale, będzie to wyjątkowo ważny sprawdzian, przed polskimi kibicami. Co ciekawe, akurat w dniu meczu, czyli 29 czerwca „Zwierzu” obchodzi swoje urodziny. Czy sprawi sobie najlepszy sportowy prezent, w dużej mierze zależy właściwie od niego samego. Oraz formy, w której obecnie jest.

VNL 2024: Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski w Atlas Arenie?

Sobota (tj. 29 czerwca) będzie pełna emocji dla kibiców siatkówki. W Atlas Arenie odbędą się mecze półfinałowe VNL 2024. Od 17:00 ruszy mecz Polska – Francja, czyli starcie mistrzów Europy (2023) z mistrzami olimpijskimi (2021).

W drugim półfinale w Łodzi od 20:00 rozpocznie się mecz Japonii ze Słowenią. Ci drudzy to zwycięzcy fazy interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów. Japończycy mają za to chrapkę na kolejny medal, po brązowym krążku w VNL 2023.

