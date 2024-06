Przełom ws. reprezentacji Polski w siatkówce na IO 2024. Ważny sygnał przed Paryżem

Przypomnijmy, że po latach zdecydowano, że na turniej olimpijski będzie mógł pojechać tzw. dżoker, czyli postać, która będzie na miejscu 13. w danej reprezentacji siatkarskiej. To i tak ciągle o jedną osobę mniej względem innych, najważniejszych imprez typu mistrzostwa Europy czy świata. Ale jednak, jest jakiś minimalny postęp.

Paryż 2024: Sebastian Świderski otwarcie o 13. zawodniczce i zawodniku

Oczywiście, żeby nie było tak dobrze, wspomniana dodatkowa postać względem żelaznej dwunastki turniejowej na IO, ma być typowo rezerwowa w kwestii organizacyjnej. Co to oznacza? To zapasowy zawodnik i zawodniczka, która do gry wejdzie tylko wtedy, kiedy zastąpi kogoś z podstawowej 12.

Co więcej, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zrzucił na krajowe komitety kwestię zapewnienia miejsca trzynastej i trzynastemu w wiosce olimpijskiej. PKOl da taką możliwość polskim reprezentacjom? Okazuje się, że najprawdopodobniej tak. To można wywnioskować ze słów ze strony prezesa siatkarskiej federacji Sebastiana Świderskiego.

– Mamy dużą pulę miejsc. Jak sobie ją podzielimy – czy w wiosce będzie drugi statystyk, czy drugi asystent trenera – to decyzja pierwszego trenera i sztabu. Najprawdopodobniej będzie tak, że trzynastu zawodników i trzynaście zawodniczek będzie razem w wiosce olimpijskiej – przyznał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rozmowie z Sarą Kalisz dla TVP Sport.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

