To będzie kluczowe wzmocnienie klubu PlusLigi. Egzotyczny talent ma napędzić zespół

Kibice siatkówki zwracają baczną uwagę na rozrywki reprezentacyjne. Nic dziwnego, bowiem pod koniec lipca startuje najważniejsza impreza ostatnich lat. O mistrzostwo olimpijskie powalczą sami najlepsi. Nie oznacza to, że świat klubowego volleya czeka sobie spokojnie na koniec rywalizacji.

Plusligowiec podpisał uzdolnionego przyjmującego z Australii

Na polskim rynku transferowym co rusz roi się od kolejnych ogłoszeń. Tegoroczne lato obfituje w głośne transfery. Na czele znajdują się przejścia z udziałem Wilfredo Leona i Bartosza Kurka. Inne kluby również nie próżnują i ściągają w swoje szeregi znane nazwiska. Barkom Każany Lwów stawia na zawodnika, którego jeszcze niedawno uważano za czołowy talent świata.

Lorenzo Pope wciąż jeszcze jest młodym graczem. Pochodzący z Australii 23-latek do tej pory reprezentował barwy trzech klubów. Zaczynał karierę w Eastside Hawks Volleyball Club, by za sprawą dobrej gry w reprezentacji przykuć uwagę włoskiej Modeny. W Serie A spędził tylko rok, po czym wrócił do ojczyzny, wiążąc się z Melbourne Vipers. Teraz ponownie mierzący 205 centymetrów wzrostu przyjmujący dostane szansę pokazania się w czołowych rozgrywkach świata.

„Cieszymy się, że możemy Cię powitać w naszej rodzinnie siatkarskiej!” – napisano na profilu ukraińskiego zespołu występującego w Polsce. Barkom dodał, że Pope związał się z zespołem dwuletnią umową.

Barkom Każany Lwów znów powalczy w PlusLidze

Barkom Każany Lwów, który od dwóch lat gra w polskiej lidze, zakończył zmagania w poprzednim sezonie na 12. miejscu. Przez ostatni rok klub rozgrywał spotkania domowe w Wieluniu. Wcześniej z kolei podejmował gości w Krakowie. Nie wiadomo, które miasto będzie siedzibą zespołu na kolejne rozgrywki.

