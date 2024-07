Wielki sukces polskich siatkarzy. Wyszarpali medal mistrzostw Europy

Polscy siatkarze przygotowują się do igrzysk olimpijskich. Jednym z etapów jest udział w corocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Kadra Nikoli Grbicia ma już za sobą dwa z trzech spotkań. W międzyczasie może bić brawo młodszym kolegom, którzy zakończyli mistrzostwa Europy do lat 22 z brązowymi medalami.

Polscy siatkarze z brązem mistrzostw Europy U22

Zawodnicy Dariusza Luksa byli typowani jako jedna z ekip, która może zakończyć rozgrywane w Holandii mistrzostwa Europy z medalem. Zespól przeszedł przez fazę grupową suchą stopą, wygrywając po 3:0 mecze z gospodarzami turnieju, a także Węgrami i Hiszpanami. Krótka formuła zmagań sprawiła, że od razu dostali się do półfinału, gdzie musieli przełknąć gorycz porażki. W meczu o finał lepsi okazali się Włosi, zwyciężając 3:1.

Poprzez wygraną Francuzów nad Holendrami było jasne, że losy brązowego medalu rozstrzygnie powtórka spotkania z fazy grupowej. Biało-Czerwoni znów spotkali się z gospodarzami, lecz drugi mecz w ogóle nie przypominał tego pierwszego. Obie ekipy mocno walczyły o zakończenie imprezy na podium.

Mecz nie układał się dobrze dla ekipy Luksa, która przegrała dwa pierwsze sety (do 21 i 22). W trzecim nastąpiło jednak odrodzenie juniorów znad Wisły. Pewnie zwyciężyli do 15, a w kolejnej partii do 21. O losach medalu przesądził tie-break. Polska szybko wyszła na 2-3 punktowe prowadzenie, które z biegiem partii minimalnie wzrosło. Holendrzy nie byli już w stanie odrobić strat, przez co przegrali 9:15, a zarazem cały mecz 2:3.

twitter

Polska młodzież napiera na seniorów

W składzie Dariusza Luksa znaleźli się gracze występujący na parkietach PlusLigi między innymi Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki czy Kuba Hawryluk. Ten ostatni ma za sobą już także mecze w dorosłej kadrze.

Czytaj też:

Michał Winiarski ujawnił plany Niemców. „Mamy tę przewagę”Czytaj też:

Oto sekret polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie. Wymowne reakcje zawodników