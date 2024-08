Wilfredo Leon odpoczywa z wędką w ręku. Siatkarz podzielił się zdobyczami

Reprezentacja Polski na czele z Wilfredo Leonem wywalczyła niedawno srebrny medal olimpijski. Żołnierze Nikoli Grbicia zapisali się w historii, bo to był pierwszy krążek dla biało-czerwonych od 1976 roku.

Wilfredo Leon zaskoczył kibiców

Po trudnym i wymagającym sezonie reprezentacyjnym podopieczni Nikoli Grbicia udali się na zasłużone wakacje. Siatkarze i ich partnerki dzielili się z kibicami na swoich social mediach zdjęciami z wypoczynku. Głównie są to fotografie z plaży, albo basenów w wakacyjnych kurortach.

Inny sposób na odpoczynek ma Wilfredo Leon. Siatkarz podzielił się z kibicami swoją „zdobyczą”.

„Połów dnia... kilka dni temu” – napisał.

Pasja Wilfredo Leona do wędkarstwa

O hobby, jakim jest wędkarstwo opowiadała już żona Wilfredo Leona. W 2021 roku udzieliła wywiadu WP SportowymFaktom, gdzie zdradziła, jak lubi spędzać czas. „Kiedy chce się zupełnie odciąć od wszystkich, od całego świata, wybiera wędkę i wyjazd nad jezioro. Bardzo lubi łowić ryby” – mówiła jakiś czas temu.

„To pomaga mu to się wyciszyć i zrelaksować. Wraca jako zupełnie inny człowiek” – komentowała.

Najlepiej pokazuje to post z jego 30. urodzin, który zamieścił na Instagramie. „30 lat. To mój sposób na świętowanie” – napisał jakiś czas temu.

W przyszłym sezonie Wilfredo Leon będzie grał w PlusLidze w zespole Bogdanki LUK Lublin. Reprezentant Polski przeniósł się do Polski z włoskiej Sir Susa Vim Perugii. – Transfer Wilfredo Leona do naszego klubu, to transfer XXI wieku, jeśli chodzi o Polską Ligę SIatkówki. To pokazuje, że klub zmierza w dobrym kierunku, rozwija się i marzy o coraz ambitniejszych planach, na pewno nie tylko na krajowym podwórku, ale i europejskich pucharach – mówiłł Krzysztof Skubiszewski, prezes zarządu Bogdanki LUK Lublin.

