Śliwka i Muzaj będą mieli towarzystwo. Polska siatkarka zagra w lidze japońskiej

W ostatnim czasie polscy kibice musieli przyzwyczaić się do wielu transferów. Po latach gry w Polsce Aleksander Śliwka opuścił rodzime rozgrywki dołączając do Suntory Sunbirds Osaka. Inny z biało-czerwonych graczy Maciej Muzaj z kolei związał się z Tokyo Great Bears. Jak się okazuje to nie koniec transferów znad Wisły do Japonii. Niespodziewanego ruchu dokonała była już siatkarka UNI Opole.

Polska siatkarka podpisała kontrakt w lidze japońskiej

Natalia Lijewska pomimo młodego wieku ma już za sobą spore międzynarodowe doświadczenie. Wychowanka Atomu Trefla Sopot oraz Pałacu Bydgoszcz jako dwudziestolatka wyjechała do Turcji, gdzie spędziła dwa sezony. Była młodzieżowa reprezentantka Polski wróciła do kraju, podpisująć kontrakt z Grot Budowlanymi Łódź, lecz końcówkę sezonu 2023/2024 spędziła w UNI Opole.

Polka od dawna szukała szansy w Azji i teraz ją dostała. Zespół Gunma Green Wings, beniaminek japońskiej ekstraklasy siatkarek poinformował o podpisaniu kontraktu z mierzącą 188 centymetrów wzrostu przyjmującą. Lijewska będzie jedną z trzech zagranicznych siatkarek w zespole obok atakującej Aliony Martiniuc z Mołdawii oraz Wimonrat Thanapan z Tajlandii.

Nowy zespół polskiej siatkarki do tej pory zdobywał medale wyłącznie na drugim i trzecim szczeblu rozgrywkowym. Ostatni sezon zespół prowadzony przez Mayumi Saito zakończył na trzecim miejscu.

Dodatkowy polski akcent w lidze japońskiej

O ile Natalia Lijewska będzie jedyną siatkarką reprezentującą Polskę w lidze japońskiej, o tyle nie będzie jedyną Polką w tych rozgrywkach. Kilka tygodni temu kontrakt z Queenseis Kariya podpisała urodzona w Radomiu reprezentantka Belgii Kaja Grobelna. Jej brat Igor (grający od kilku lat już jako Polak) to aktualny siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

