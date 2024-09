Tomasz Fornal trafił do słynnego programu TV. Będzie duża gratka dla kibiców

Wieść o wizycie Tomasza Fornala u Kuby Wojewódzkiego szybko się rozniosła. Siatkarz reprezentacji Polski pojawi się w odcinku, który będzie emitowany we wtorek 17 września. Początek o godzinie 22:35 na antenie TVN.

Tomasz Fornal gościem w programie u Kuby Wojewódzkiego

Obok Fornala na kanapie u słynnego dziennikarza gościć będą Mandaryna (Marta Wiśniewska) oraz jej córka Fabienne. Obie są uczestniczkami programu „Azja Express”, również emitowanego w TVN. Na Facebooku Wojewódzki nieprzypadkowo zatytułował zdjęcie ze swoimi gośćmi: „A we wtorek mecz Polska – Azja”, dodając emotikon piłki do siatkówki.

facebook

Siatkarz na co dzień występujący w Jastrzębskim Węglu, to jedna z największych, o ile nie największa gwiazda PlusLigi. Fornal dodatkowo wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Polski, mocno przyczyniając się do zdobycia upragnionego medalu olimpijskiego przez Biało-Czerwonych.

Dodatkowo siatkarz zasłynął z pewnej kwiecistej „mowy motywacyjnej” w trakcie meczu półfinałowego Polska – USA na turnieju olimpijskim we Francji. Najważniejsze, słowa przyniosły skutek, a Polacy zdołali przełamać kryzysowy moment i zwyciężyć, zaliczając jeden z najbardziej spektakularnych powrotów w historii.

Reprezentacja Polski siatkarzy z drugim medalem w historii IO!

Po 48 latach polscy siatkarze ponownie zagrali o złoto turnieju olimpijskiego. Biało-Czerwoni w stolicy Francji w fazie grupowej kolejno: ograli 3:0 Egipt, pokonali 3:2 Brazylię i przegrali 1:3 z Włochami. W ćwierćfinale Polacy uporali się ze Słowenią, przełamując „klątwę” przegranych kolejnych pięciu – licząc od IO 2004 – meczów ćwierćfinałowych przez reprezentację siatkarzy na igrzyskach.

Półfinał to niezwykła bitwa, trwająca ponad 2,5 godziny, po której Polacy ograli Amerykanów 3:2. W finale wydaje się, że Polakom zabrakło wystarczająco energii, a dodatkowo zespół dotknęły problemy zdrowotne Mateusza Bieńka (kontuzja) czy ostatecznie grających, choć nie będących w pełnej dyspozycji, Pawła Zatorskiego i Marcina Janusza. Ostatecznie Francuzi wygrali 3:0 mecz o złoto, broniąc tytuł z IO w Tokio z 2021 roku.

Warto przypomnieć, że jedyny medal w historii męskiej kadry Polski drużyna narodowa zapisała w 1976 roku. Było to legendarne złoto zespołu trenera Huberta Wagnera. Polacy wygrali w meczu o tytuł mistrzów olimpijskich 3:2 z reprezentacją Związku Radzieckiego.

Drużyna pod batutą trenera Nikoli Grbicia dołożyła zatem drugi medal olimpijski w dziejach. To tylko pokazuje, o jakiej skali wyniku w Paryżu mowa.

Czytaj też:

Orlen wkracza do siatkarskiego giganta! Ależ wieści prosto z PlusLigiCzytaj też:

Michał Winiarski wskazał, co jest kluczem do sukcesu. To recepta na złoto PlusLigi?