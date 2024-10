Wifredo Leon kontra Bartosz Kurek. Absolutne szaleństwo biletowe w PlusLidze

Niewykluczone, że po jednej stronie siatki wystąpi słynny przyjmujący reprezentacji Polski, natomiast po drugiej… kapitan drużyny narodowej, Bartosz Kurek. „Kuraś” co prawda ostatnie kilkanaście dni nie pojawiał się na boisku, ze względu na kontuzję oka. Nie można jednak wykluczyć, że w terminie 23 października, będzie gotowy do gry.

Hala Globus wyprzedana w 14 minut. Wilfredo Leon vs Bartosz Kurek?

Kibice Bogdanki LUK Lublin mają, póki co, sporo powodów do zadowolenia. Zespół gra solidną siatkówkę, a dodatkowo do gry na dobre wszedł Wilfredo Leon. Słynny siatkarz, który rozgrywa swój premierowy sezon w PlusLidze.

Mając w perspektywie hit z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i ew. przyjazdem Bartosza Kurka, nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony kibiców. Sprzedaż biletów rozpoczęła się w poniedziałek o 20:13. A zakończyła o 20:27. Wszystkie wejściówki na trybuny Hali Globus zostały wyprzedane.

„JESTEŚCIE NIESAMOWICI. W ciągu 14 minut od rozpoczęcia sprzedaży biletów na mecz z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zniknęły wszystkie dostępne miejsca. To oznacza, że widzimy się w wypełnionej po brzegi hali! W najbliższych dniach w sprzedaży mogą pojawić się bilety z nieopłaconych zamówień i miejsca w sektorach Klubu Kibica” – oznajmił z radością lubelski klub w mediach społecznościowych.

Cóż, nic tylko bić brawo i cieszyć się z tak dużego zainteresowania siatkówką.

Bogdanka LUK Lublin nadal niepokonana w PlusLidze

Oprócz samego Leona warto podkreślić, że Bogdanka LUK rozpoczęła sezon od kompletu sześciu zwycięstw. Klub z Lublina ma z pewnością wysokie sportowe aspiracje. W poprzednim sezonie drużyna dowodzona przez kapitana Marcina Komendę zakończyła rozgrywki na wysokim piątym miejscu.

Mając Leona w składzie, poprzeczka oczekiwań z pewnością powędruje jeszcze wyżej. Mecz Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle już 23 października (tj. środa). Początek spotkania o godzinie 20:30, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz internetowo na platformie Polsat Box Go.

