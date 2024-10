Prawda o stanie zdrowia Bartosza Kurka. „Był praktycznie unieruchomiony”

Klub z Kędzierzyna-Koźla zakontraktował Bartosza Kurka, dzięki czemu w PlusLidze po kilku latach przerwy ponownie można podziwiać jedną z legend dyscypliny. W ostatnich tygodniach „Kuraś” pojawiał się jednak w barwach ZAKSY głównie za bandami reklamowymi przy boisku. Powód? Kontuzja, której doznał w pierwszej kolejce sezonu.

PlusLiga: Kiedy do gry powróci Bartosz Kurek? Są nowe wieści!

Można było mieć nadzieję na środowe starcie (tj. 23 października) w hicie PlusLigi, w którym Bogdanka LUK Lublin podejmowała ZAKSĘ. Kędzierzynianie zabrali na daleki wyjazd swojego kapitana, ale Kurek nie miał okazji do tego, żeby pojawić się na boisku. Jest jeszcze za wcześnie. A kiedy będzie odpowiedni moment?

Nieco kulis zdradził szkoleniowiec ZAKSY Andrea Giani. Włoch rozjaśnił to, jak obecnie wygląda sytuacja ze zdrowiem Kurka. Uderzenie piłką w trakcie meczu z PGE Projektem Warszawa wydawało się być niegroźne. A jak pokazały kolejne tygodnie, wręcz przeciwnie, uderzenie w okolice oka odbitą od boiska piłką mogło mieć fatalne skutki.

– Bartek w końcu zaczął treningi, dostał zgodę od lekarza specjalisty. Jednak trzeba pamiętać, że on przez blisko sześć tygodni był praktycznie unieruchomiony. Trzeba dać mu trochę czasu, by popracował fizycznie, zaczął skakać. Kiedy go zobaczymy na boisku? Nie wcześniej niż za dwa tygodnie, a kto wie, czy później nie za kolejne dwa. Matematycznie mówi się, że tyle, ile miałeś przerwy, tyle twój organizm będzie wracał do pełnej dyspozycji. Najważniejsze, że Bartek czuje się dobrze – przyznał trener ZAKSY w rozmowie dla „Przeglądu Sportowego” i Onetu.

Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za zdrowie Kurka i spokojny powrót do drużyny. ZAKSA nadal ma pecha w kontekście zdrowotnym. Poprzedni sezon był jakąś katastrofą w tym kontekście, obecnie mowa głównie o Kurku, ale to jednak kapitan i człowiek, który miał liderować na boisku w zespole z Kędzierzyna-Koźla.

Bogdanka LUK Lublin nowym liderem PlusLigi

Wspomniany hit, czyli mecz Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zakończył się bardzo pewnym zwycięstwem gospodarzy, 3:0. MVP spotkania wybrano Marcina Komendę, rozgrywającego i kapitana lubelskiego zespołu. Lublinianie zostali liderem PlusLigi, mając na swoim koncie komplet ośmiu zwycięstw w ośmiu kolejkach sezonu.

Teraz można zacierać ręce na to, co wydarzy się w sobotę (tj. 26 października). Od godziny 14:45 w Warszawie wicelider, czyli PGE Projekt, podejmie właśnie Bogdankę LUK. Mecz na szczycie PlusLigi będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport 1 oraz internetowo, za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

