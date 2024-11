ZAKSA przekazała komunikat ws. Bartosza Kurka. Ważny sygnał dla kibiców!

Warto przypomnieć, że Bartosz Kurek pauzuje od pierwszej kolejki sezonu 2024/25, po nieszczęśliwej kontuzji doznanej w wyjazdowym meczu przeciwko PGE Projektowi Warszawa.

W środowy wieczór (tj. 6 listopada) wydano specjalne oświadczenie dotyczące zdrowia znanego siatkarza. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mogła przekazać długo wyczekiwane, pozytywne wieści.

„Informujemy, że od początku bieżącego tygodnia Bartosz Kurek wrócił do treningów z zespołem. Powrót kapitana to dla naszej drużyny duże wzmocnienie, a sam Bartosz intensywnie pracuje nad odzyskaniem pełnej formy. Jednocześnie sztab medyczny klubu monitoruje jego stan zdrowia, aby zapewnić mu jak najbezpieczniejszy i efektywny powrót do gry na najwyższym poziomie” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu z Kędzierzyna-Koźla.

PlusLiga: Bartosz Kurek wrócił do treningów z zespołem ZAKSY!

Kurek wrócił do Polski po kilku sezonach spędzonych poza PlusLigą. Atakujący był siatkarzem występującym w lidze japońskiej. Transfer Kurka do ZAKSY oraz przeprowadzka Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin, to zdecydowanie największe hity transferowe na sezon 2024/25 w PlusLidze.

Z tym większymi emocjami kibice zarówno ZAKSY, ale jak i generalnie – polskiej siatkówki – oczekują na powrót Kurka na boisko. O postępach w powrocie siatkarza na boisko informowaliśmy w ostatnich tygodniach. Sytuacja z pewnością była skomplikowana ze względu na specyfikę kontuzji. Kurek otrzymał bowiem cios piłką w okolice oka, co okazało się bardzo niebezpieczne i wykluczające na długie tygodnie z jakichkolwiek treningów.

Pod nieobecność doświadczonego atakującego numerem 1 na tej pozycji w barwach ZAKSY został Mateusz Rećko. Absolutny debiutant na boiskach PlusLigi, MVP sezonu 2023/24 na pierwszoligowym poziomie, bardzo dobrze wkompnował się w zupełnie nowe realia.

