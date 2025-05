Transfer, który zadecyduje o złotym medalu? „Wygląda jak osiemnastolatek”

Przypomnijmy, że niemiecki siatkarz znalazł się w polskiej lidze za sprawą kontuzji, której doznał Karol Butryn. Atakujący Aluron CMC Warty Zawiercie nie ukończył meczu numer 3 w półfinałowej rywalizacji z PGE Projektem Warszawa. Ostatecznie Jurajscy Rycerze zdołali wyszarpać miejsce w finale PlusLigi, ale w nim błyskawicznie zostali sprowadzeni na ziemię przez napędzonych rywali – Bogdankę LUK Lublin.

PlusLiga: Georg Grozer uratuje złoty medal dla Jurajskich Rycerzy?

Lubelska drużyna, która ma na swoim koncie w tym sezonie już zdobyty Puchar Challenge, wygrała dwa pierwsze finały PlusLigi z Aluron CMC Wartą Zawiercie, nie tracąc choćby seta. W drugim spotkaniu, tym rozgrywanym w Lublinie, w miejsce kontuzjowanego Butryna pojawił się Grozer. Niemiec w trakcie spotkania zmienił Kyle’a Ensinga. Amerykanin „wystarczył” na półfinał w Warszawie, zaliczając świetne wejście, ale Bogdanka LUK postawiła już dużo trudniejsze warunki.

Powrót Grozera do PlusLigi zakończył się na ośmiu punktach na przestrzeni 2,5 seta.

– W tym pierwszym meczu Georg przyjechał tak naprawdę dzień wcześniej. Teraz było inaczej, potrenował z nami dwa razy i to czucie między rozgrywającym a atakującym lepiej wyglądało. Na razie to działa, mam nadzieję, że w sobotę też pokażemy dobrą siatkówkę – mówił po wygranej w meczu numer 3 finałowej rywalizacji Bartosz Kwolek.

„Kwolo” został wybrany MVP meczu ostatniej szansy dla Jurajskich Rycerzy. Wicemistrzowie Polski z sezonu 2023/24 wygrali w Sosnowcu 3:1, tym samym przedłużając rywalizację do czwartego (sobota, 10 maja) – a być może też – ewentualnego, piątego spotkania (wtorek, 13 maja). Drugim kandydatem do wyróżnienia statuetką z pewnością był wspomniany Grozer. Niemiec dołożył 19 punktów, ale swoją energią zarażał pozostałych kolegów z boiska, czerpiąc też mnóstwo z głośnych trybun.

– O klasie Grozera nie muszę chyba nikomu mówić. Jest to świetny zawodnik, mimo tych swoich 40 czy 41 lat. Na boisku wygląda jak osiemnastolatek, a do tego jest super gościem do szatni, który dodał takiego fajnego ognia, więc na pewno to dla nas dodatkowo in plus – uzupełniał Mateusz Bieniek, kapitan Jurajskich Rycerzy.

Wydaje się, że sprowadzenie na zasadzie tzw. transferu medycznego właśnie niemieckiego reprezentanta, to był strzał w dziesiątkę trenera Michała Winiarskiego. Co ciekawe, szkoleniowiec zna Grozera również ze wspólnej współpracy w kadrze Niemiec. To właśnie ten atakujący dał mnóstwo dobrego niemieckiej reprezentacji, zarówno w walce o igrzyska olimpijskie, jak i w samym turnieju w Paryżu.

Grozer jest bardzo lubiany przez kibiców w Polsce. Urodzony w listopadzie 1984 roku w Budapeszcie reprezentant Niemiec w 2012 roku sięgnął po mistrzostwo Polski w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Było to trzynaście(!) lat temu, herb klubu z Podkarpacia widnieje wytatuowany na ręce siatkarza i jak przyznał sam zainteresowany, jeśli złoto ostatecznie trafił do Zawiercia, to znajdzie się miejsce również na logo Aluronu CMC Warty.

Jak będzie w praktyce? Przekonamy się już w najbliższej przyszłości.

