Coming out znanego siatkarza PlusLigi. Reakcja Bartosza Kurka mówi wszystko

Nie ulega wątpliwości, że choć rzeczywistość dookoła z pewnością jest już zupełnie inna, aniżeli kilka czy kilkanaście lat temu, coming out to nadal coś, o czym warto pisać i podkreślać jego znaczenie. Nie ulega bowiem kwestii, że to bardzo cenne, kiedy znani i lubiani dzielą się czymś, co jest dla nich niezwykle istotne.

PlusLiga: Erik Shoji dokonał coming outu. To światowej klasy libero

Amerykański siatkarz od 2021 roku występuje na boiskach PlusLigi. Shoji ma już za sobą m.in. grę w pozostałych, najlepszych ligach na świecie, włączając w to Włochy czy Rosję. Po okresie spędzonym w Kędzierzynie-Koźlu (2021-25), reprezentant USA ma zmienić barwy klubowe. ZAKSA wg. wciąż nieoficjalnych informacji, ma zostać zastąpiona przez Asseco Resovię Rzeszów. Shoji zostanie zatem w szeregach PlusLigi, co z pewnością powinno być bardzo pozytywną informacją dla kibiców śledzących te rozgrywki.

Wracając jednak do informacji przekazanej przez siatkarza, nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych. Instagram okazał się odpowiednim miejscem do tego, żeby podzielić się ze światem czymś, jak podkreślił sam zainteresowany, co go wyzwoliło.

– Jestem tutaj, by powiedzieć wam, całemu światu, że jestem queer. To dla mnie przerażające, ale jednocześnie wyzwalające, że jestem wreszcie gotów, by móc o tym powiedzieć. Akceptacja samego siebie zajęła mi dużo czasu – przyznał libero, który w PlusLidze występuje od 2021 roku.

Kim są osoby queerowe?

„Niektórzy używają słowa „queer”, ponieważ nie czują potrzeby precyzyjnego określania swojej orientacji lub tożsamości płciowej. Inni widzą w nim bardziej polityczny wymiar – queer jest ruchem sprzeciwiającym się dyskryminacji i sztywnym podziałom, wspierającym prawo do bycia sobą […] Queer to pojęcie, które wymyka się ścisłym definicjom, bo właśnie o to w nim chodzi – o swobodę, otwartość i różnorodność. To termin, który łączy, a nie dzieli, i daje możliwość bycia sobą bez konieczności dopasowywania się do narzuconych schematów. Dla jednych to tożsamość, dla innych filozofia życia, ale jedno jest pewne – queerowość to ważna część społeczności LGBT+ i warto ją celebrować!” – czytamy na stronie queer.pl.

Nagranie Shojiego zbiera mnóstwo pozytywnych komentarzy. Jednym z komentujących jest Bartosz Kurek, czyli były kolega z drużyny w Kędzierzynie-Koźlu, który w sezonie 2024/25 pełnił funkcję kapitana ZAKSY.

– Jestem dumny z Ciebie i z tego, że Cię znam. Przesyłam mnóstwo miłości i wsparcia – napisał Kurek, w swoim stylu, z dużą klasą w komentarzu pod postem na Instagramie.

Shoji poza sukcesami klubowymi i reprezentacyjnymi (m.in. dwa brązowe medale olimpijskie z 2016 i 2024 roku), to bardzo lubiana przez kibiców postać. Sam zawodnik jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych, dzieląc się nie tylko tym, co dzieje się na boisku siatkarskim. Amerykanin wielokrotnie też podkreślał, że bardzo dobrze czuje się w Polsce, stąd też regularna gra Shojiego w PlusLidze.

Czytaj też:

Oto następca Bartosza Kurka. Polski siatkarz przeszedł trudną drogęCzytaj też:

Robert Lewandowski kontra PZPN? Na jaw wyszła kolejna afera