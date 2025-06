Debiutant zachwyca swoją przebojowością. Wielki talent polskiej siatkówki

W ostatnich miesiącach kariera Jakuba Nowaka nabrała sporego tempa. Mający 20 lat środkowy został uznany za najlepszego gracza minionego sezonu PLS 1. Ligi. Nagrodę podczas gali Polskiej Ligi Siatkówki siatkarz odebrał z rąk samego Nikoli Grbicia. Selekcjoner zaskoczył zresztą ekspertów kilka tygodni wcześniej, właśnie Nowaka – jeszcze jako pierwszoligowca – wskazując jako jednego z powołanych na sezon reprezentacyjny zawodnika. Sam siatkarz zaczął już spłacać kredyt zaufania, bardzo dobrze prezentując się w barwach najważniejszej siatkarskiej drużyny w kraju.

Liga Narodów: Jakub Nowak zachwyca swoją grą. Środkowy to debiutant!

Na początku czerwca oficjalnie poinformowano, że utalentowany środkowy będzie występował w PlusLidze. Nowak podpisał kontrakt z Norwidem Częstochowa. Warto dodać, że na pierwszoligowych boiskach środkowy występował w barwach Lechii Tomaszów Mazowiecki. Tam miał okazję grać m.in. z innym utalentowanym, młodzieżowym reprezentantem Polski – również środkowym – Wiktorem Przybyłkiem. Obecnie będącym członkiem kadry U-20 pod batutą trenera Piotra Grabana.

Nowak bez kompleksów przebił się do drużyny seniorskiej. Pierwszy raz w barwach reprezentacji pod okiem trenera Grbicia wystąpił w trakcie towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Poważny egzamin nadszedł niedługo później, już w trakcie Ligi Narodów. Nowak pierwsze spotkanie zanotował przeciwko Holendrom. W większym wymiarze zaprezentował się za to przeciwko Japończykom – gdzie zdobył 13 punktów przy świetnej skuteczności 83 proc. w ataku, dokładając do tego trzy punktowe bloki.

Kolejne dwa mecze w wykonaniu Nowaka to starcie z Serbią oraz Włochami. Przeciwko Serbom stanęło na ośmiu oczkach, ponownie na wysokiej skuteczności (71 proc.), a następnie ten ostatni mecz, już podczas turnieju VNL 2025 w Chicago, przeciwko mistrzom świata.

Co ciekawe, Nowak rozpoczął w kwadracie dla rezerwowych, ale po wejściu na boisko za Mateusza Porębę, środkowy stał się istotną opcją zarówno w ataku, jak i pracy w bloku. Stanęło na 11 punktach w pięciosetowym boju, 75 proc. skuteczności w ofensywie, dwa bloki i cztery wybloki.

VNL 2025: Kiedy i z kim kolejny mecz reprezentacji Polski?

Kolejny mecz podczas turnieju VNL w Chicago Polacy zagrają z Kanadyjczykami. Spotkanie Polska – Kanada w piątek (tj. 27 czerwca) o 2:30 polskiego czasu.

Wszystkie mecze kadry Polski są pokazywane na otwartej antenie Polsatu, Polsacie Sport 1 oraz internetowo za pośrednictwem Polsat Box Go.

Ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej podczas VNL 2025 będzie dla Polaków występ przed własną publicznością. Drużyna trenera Grbicia zaprezentuje się w trójmiejskiej Ergo Arenie podczas turnieju w dniach 16-20 lipca.

