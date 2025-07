Bartosz Kurek zaskoczył słowami o roli trenera. „Kiedyś niewyobrażalne…”

Bartosz Kurek słynie z tego, że jest postacią bardzo ciekawą, nie tylko na boisku, ale i poza nim. Siatkarz z ogromnym doświadczeniem, niezwykle utytułowany, a do tego wszystkiego – w pełni świadomy drogi, którą ma za swoimi plecami – oraz tego, co jest na horyzoncie. Ta najbliższa przyszłość, to powrót do zdrowia i gry w reprezentacji.

Bartosz Kurek o swojej przyszłość. Zaskakujące słowa o roli trenera

Polski zespół musi sobie jednak póki co radzić bez doświadczonego atakującego. Kapitan drużyny za pośrednictwem Instagrama, skorzystał z okazji kontaktu z obserwującymi, zapraszając do Q&A. Czyli klasycznej zabawy pytanie-odpowiedź, w której „Kuraś” odpowiedział na kilka ciekawych pytań.

„Czy widzisz się w roli trenera po zakończeniu kariery?” – tak brzmiało jedno z nich.

„Kiedyś niewyobrażalne, teraz myślę, że chyba by mnie to jarało… ale za parę dobrych lat” – odpowiedział kapitan reprezentacji Polski.

Kurek poruszył również kwestię dotyczącą wątku, któremu trenerowi jest najbardziej wdzięczny – w domyśle – za rozwój w trakcie tak bogatej kariery siatkarskiej.

„Każdemu bez wyjątków – nie ma złych Trenerów, nawet ten najgorszy powie jedną ciekawą rzecz albo po prostu nauczy Cię jakie podejście na Ciebie nie działa, a to też ważna informacja” – dodał „Kuraś”.

Kurek w sierpniu b.r. skończy 37 lat. Ostatni sezon klubowy spędził w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po rocznym pobycie w PlusLidze atakujący ponownie będzie występował w lidze japońskiej.

Dodajmy, że Polacy w kolejnym tygodniu rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. W ćwierćfinale drużyna pod batutą Nikoli Grbicia zmierzy się z Japonią. Turniej zostanie rozegrany w Ningbo Beilun w Chinach.

Polscy siatkarze celują w czwarty medal MŚ z rzędu. Będzie złoto?

Rozgrywki Ligi Narodów to ważny etap przygotowań do najważniejszej imprezy tego sezonu w reprezentacyjnym kalendarzu siatkarskim. Mowa o mistrzostwach świata, które odbędą się na Filipinach. Polscy siatkarze pojadą na miejsce w roli srebrnych medalistów.

Podczas imprezy rozegranej w 2022 roku, co ciekawe, w finale w katowickim Spodku, Polacy przegrali z Włochami. Polska z MŚ przywoziła zresztą regularnie, od 2014 roku, krążki. Złoto to turnieje w rzeczonym 2014 i 2018, do tego srebro 2022. A jeśli pogrzebać jeszcze głębiej, w 2006 polska drużyna sięgnęła po wicemistrzostwo – otwierając prawie dwie dekady wielkich sukcesów.

MŚ 2025 na Filipinach zostaną rozegrane w dniach 12-28 września.

