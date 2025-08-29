Piękne gesty siatkarzy reprezentacji Polski. Docenili wielkich mistrzów

Przypomnijmy, że Hubert Wagner to trener, który jako jedyny w dziejach polskiej siatkówki sięgnął po mistrzostwo świata (1974) oraz mistrzostwo olimpijskie (1976) z reprezentacją. Właśnie ku jego pamięci co roku odbywa się wielkie siatkarskie święto, w którym biorą udział również ci, którzy grali w złotych drużynach Wagnera.

Piękne obrazki w Krakowie. Szacunek dawnych i obecnych mistrzów

Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się od piątkowych „derbów” Ameryki Południowej. Argentyńczycy nie mieli litości dla Brazylijczyków, ogrywając ich w trzech setach. Tuż po tym spotkaniu, a przed pojedynkiem numer 2 – Polaków z Serbami – odbyła się tradycyjna ceremonia otwarcia.

Tak jak wspominaliśmy, nie zabrakło wielkich mistrzów sprzed lat. Obecni byli m.in. Edward Skorek, Stanisław Gościniak czy Ryszard Bosek. Przechodzący obok głównych bohaterów wydarzenia… obecni reprezentanci, z dużą życzliwością, przywitali się z dawnymi, wielkimi mistrzami. To były piękne, międzypokoleniowe obrazki.

XXII Memoriał Huberta Wagnera. Tysiące kibiców w Tauron Arenie

Spoglądając na historię, pierwsza edycja memoriału pamięci Huberta Wagnera odbyła się w 2003 roku. Wówczas miastem, w którym rywalizowali siatkarze, był Olsztyn. Turniej gościł w różnych miejscach Polski, m.in. Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra, Płock, Katowice czy Toruń. Ale tym miejsce, w którym zadomowił się od ponad dekady, jest Kraków.

Warto dodać, że w 2024 roku Polacy zwyciężyli, wyprzedzając w klasyfikacji Słowenię i Niemców. Gdyby zerknąć głębiej, gospodarze mają zdecydowany patent na wygrywanie tego turnieju towarzyskiego. Na 21 występów Polacy wygrywali aż 11 razy.

W przypadku edycji 2025 organizatorzy poinformowali, że na trybunach Tauron Areny w Krakowie zasiądzie komplet kibiców. A ponieważ mowa o największym tego typu obiekcie widowiskowo-sportowym w Polsce, to należy się spodziewać blisko pięćdziesięciu tysięcy fanów, które pojawi się na meczach memoriału.

