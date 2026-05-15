Włoski potentat kontra reszta świata. Polskie kluby spełnią marzenia?

Kolejny raz kluby z PlusLigi rozpieściły polskich kibiców. W gronie czterech najlepszych drużyn sezonu 2025/26 na Starym Kontynencie, jest aż dwójka „naszych” – PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie. Nie ma jednak pewności, czy w niedzielnym (tj. 17 maja) finale pojawi się jakakolwiek polska drużyna.

Warszawianie i Jurajscy Rycerze zostali bowiem rozrzuceni po dwóch półfinałach, w których czekają ich poważne wyzwania. Co akurat na tym etapie rozgrywek nie jest niczym specjalnie zaskakującym.

Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy: Czy puchar wróci do PlusLigi?

Klub z Warszawy wystąpi w pierwszym z półfinałów, w sobotę stając naprzeciw obrońcom tytułu LM z 2025 roku. Sir Sicoma Monini Perugia to główny faworyt do końcowego triumfu w stolicy Piemontu, gdzie odbywa się tegoroczne Final Four. Arena Torino może być jednak świadkiem ciekawego spotkania, nie jest bowiem tajemnicą, że PGE Projekt ma w swoich szeregach postaci, które mogą pozytywnie zaskoczyć mistrzów Italii, z Kamilem Semeniukiem w składzie.

Z pewnością bardzo szkoda, że zespół trenera Kamila Nalepki nie będzie mógł wystąpić z Bartoszem Bednorzem i Aleksandrem Śliwką w składzie. Pierwszy z nich doznał poważnej kontuzji na finiszu sezonu w PlusLidze. Drugi pojawił się za to w PGE Projekcie, jako tzw. transfer medyczny za Bednorza, ale regulamin nie pozwala Śliwce brać udziału w turnieju finałowym LM w barwach swojego nowego pracodawcy. To może być jednak przełomowy czas dla Bartosza Firszta. Przyjmujący stworzy zapewne duet z Kevinem Tillie, właśnie pod nieobecność Bednorza i Śliwki w zestawie przyjmujących.

Ciekawie będzie również w kontekście drugiego półfinału. Mistrz Polski z Zawiercia będzie chciał drugi raz z rzędu awansować do finału LM. Żeby tego dokonać, drużyna prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego, będzie musiała uporać się z... Tomaszem Fornalem i jego kolegami. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem zdobywca potrójnej korony w Turcji – Ziraat Bankkart Ankara.

Zawiercianie uskrzydleni zdobyciem pierwszego w historii klubu złota w PlusLidze, zapewne będą chcieli pójść za ciosem. Turecki gigant ma jednak zapewne podobne plany. Zapowiada się zatem prawdziwa, siatkarska uczta. Podobnie zresztą jak cały weekend w Turynie, gdzie oficjalnie zostanie też zamknięty sezon klubowy 2025/26.

Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy (16-17 maja, Turyn)

Półfinały (Sobota, 16.05)

PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia (17:00)



Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (20:30)



Mecze o medale (Niedziela, 17.05)

O 3. miejsce (17:00)



Finał (20:30)



Cały turniej Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy pokazywany będzie na antenach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Extra 2. Dodatkowo za pośrednictwem można skorzystać m.in. z platformy internetowej Polsat Box Go.

