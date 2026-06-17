Polska siatkówka będzie mieć z niej pociechę! Nastolatka błysnęła w Lidze Narodów

To był udany dzień dla siatkarek reprezentacji Polski. Drużyna trenera Stefano Lavariniego wygrała 3:0 z Bułgarią, notując ważne zwycięstwo na otwarcie drugiego turnieju VNL 2026. Dodajmy, że Polki do Bangkoku przyjechały z bilansem trzech wygranych i jednej porażki. Taki kapitał polski zespół wypracował sobie podczas rywalizacji w turnieju VNL w Chinach.

Liga Narodów: Polskie siatkarki ograły Bułgarki. Maja Koput pokazała klasę!

Trener Lavarini podczas drugiego turnieju sezonu VNL mógł skorzystać z usług Magdaleny Stysiak. Atakująca jest jedną z najważniejszych postaci w polskim zespole z perspektywy ostatnich kilku lat. Stysiak, zgodnie z przewidywaniami, rozpoczęła mecz z dużo niżej notowanymi Bułgarkami w wyjściowym składzie. Choć trzeba przyznać, że nie był to wielki mecz w wykonaniu powracającej atakującej. Dodajmy, że w trakcie turnieju VNL w Chinach furorę robiła debiutantka w seniorskiej kadrze – Julia Szczurowska – o której pisaliśmy osobny tekst na łamach WPROST.

Gdyby szukać liderki reprezentacji w meczu z Bułgarkami, punktowo najlepiej zaprezentowała się Julita Piasecka. Przyjmująca ostatecznie zakończyła spotkanie z dorobkiem 12 punktów.

Na uwagę zasługuje również forma, jaką zaprezentowała Maja Koput. Dziewczyna, która ma dopiero 19 lat, bez kompleksów korzysta z okazji, które dostaje od trenera Lavariniego. W starciu z Bułgarkami skończyło się na 10 punktach, skuteczności w ataku na poziomie 60 proc. (10 prób), do tego trzy punktowe bloki (najwięcej w zespole) i as serwisowy.

Co więcej, tego samego dnia LOTTO Chemik Police ogłosił, że utalentowana reprezentantka Polski pozostaje na kolejny sezon w krajowych rozgrywkach. Koput w sezonie 2025/26 zagrała w 26 meczach, zdobywając 183 punkty. I właśnie ta kampania była debiutem zawodniczki na seniorskim poziomie.

Jak zatem widać, możliwe, że rośnie naprawdę ciekawa reprezentantka. Warto dodać, że w kontekście środkowych, w sezonie 2026 pojawiło się bardzo dotkliwe osłabienie w drużynie Lavariniego. Karierę sportową zakończyła dotychczasowa kapitan drużyny, jedna z najlepszych na swojej pozycji na świecie – Agnieszka Korneluk. Jak to jednak bywa w przypadku sportowych realiów, takowe nie lubią próżni, więc teraz czas na kolejne dziewczyny z młodszych pokoleń. Jedną z nich może być właśnie Koput.

Kiedy kolejny mecz Polek w VNL 2026? Już w czwartek (tj. 18 czerwca) spotkanie Polska – Ukraina. Początek o godzinie 12:00 polskiego czasu, transmisja na antenach Polsatu Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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